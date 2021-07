20 mesecev trpljenja matere Severine #video

V objavi na Instagramu je pevka, sicer znana po številnih škandalih, zapisala, da so ji grobo in brez vprašanj odvzeli sina, tako kot begunce odvzamejo njihovim materam. Dodala je, da fotografij s svojim otrokom ni veliko veliko objavljala, ji je pa v zadnjih dvajsetih mesecih to povsem prepovedano, čeprav bi si, kot pravi, ne kot Severina, ampak kot ponosna mama, to želela.

Severina je skrbništvo nad sinom izgubila na podlagi ostrih kritik in obsodb. Kot mama naj bi zanemarjala otrokove šolske obveznosti, izrabljala svoj položaj znane osebnosti ter se žaljivo vedla do sodišča.