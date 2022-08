Ta konec tedna se bosta poročila še enkrat, slavje bo trajalo tri dni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mesec dni po skrivni poroki v Las Vegasu bosta Jennifer Lopez in Ben Affleck ta konec tedna priredila še eno poroko, tokrat s povabljenci.

Jennifer Lopez in Ben Affleck mesec dni po poroki "na horuk" v Las Vegasu prirejata še eno poročno slavje, tokrat na razkošnem Affleckovem posestvu v zvezni državi Georgia.

Tridnevno slavje s sorodniki in prijatelji se bo začelo že danes z generalko v obliki večerje, poroča Page Six, v soboto sledi poročni obred, v nedeljo pa še piknik z vsemi povabljenci.

Affleckovo posestvo Riceboro v Georgiji, kjer prirejajo tokratno poroko Foto: Profimedia

Nevesta naj bi na poroki nosila unikatno obleko modne hiše Ralph Lauren, celotno dogajanje, predvsem poročne oprave, pa bo po poročanju Page Six dokumentirala revija Vogue.

Celoten dogodek je načrtoval zvezdniški organizator porok Colin Cowie, ki za svoje storitve računa vse tja do 25 milijonov dolarjev, po poročanju TMZ pa bodo med gosti zvezdniška imena, kot so Matt Damon, Jimmy Kimmel in Drea de Matteo, pa tudi Affleckov brat, oskarjevec Casey Affleck.

