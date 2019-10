Švedski kralj je petim vnukom odvzel kraljevi status

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedska kraljeva družina je sporočila, da bo omejila število svojih članov s kraljevim statusom. Brez tega bo ostalo pet vnukov švedskega kralja Karla XVI. Gustava in kraljice Silvije, a svoje nazive princ, princesa, vojvoda in vojvodinja bodo lahko obdržali. Odločitev pomeni, da uradno niso več del švedske monarhije, ne bodo jih več naslavljali z njegovo/njeno visočanstvo in ne bodo več sodelovali pri uradnih kraljevih dolžnostih. Hkrati pa ne bodo deležni apanaž, rednega letnega prejemka, ki se financira iz davkov.

Edina dva vnuka, na katera ta kraljeva odločitev ne bo vplivala, sta otroka prestolonaslednice in kraljeve najstarejše hčerke Viktorije, sedemletna princesa Estelle in triletni princ Oskar.

Karl XVI. Gustav (levo) se je odločil, da bosta nazive in status obdržala oba otroka najstarejše hčerke in prestolonaslednice Viktorije. Foto: Getty Images

Njegova otroka pozdravljata odločitev

Vnuki, ki bodo ostali brez statusa, so otroci drugih dveh otrok kralja in kraljice, Madeleine in Carla Philipa. Tako Madeleine, ki ima tri otroke, kot Carl Philip, ki ima dva, pozdravljata odločitev svojega očeta.

Princesa Madeleine je na Instagramu zapisala, da se z možem Chrisom strinjata s tem, saj menita, da bodo imeli njuni otroci tako večje možnosti za oblikovanje svojega življenja v zasebnosti kot posamezniki.

Tudi Carl Philip je prek Instagrama sporočil, da mu je všeč ta odločitev, ker bo dala njegovima sinovoma možnost svobodne odločitve v življenju.

Švedska kraljeva družina je v mnogo pogledih najnaprednejša, saj je bila v 80. letih prva, ki je spremenila zakon o nasledstvu, tako da lahko prestolonaslednik postane prvorojenec ne glede na spol. Tako je princesa Viktorija prva v vrsti za švedski prestol, sledi pa ji njena hčerka, princesa Estelle.

Na uradni spletni strani švedske kraljeve družine so tako že spremenili fotografijo, ki zdaj predstavlja zgolj neposredno linijo nasledstva: Karla XVI. Gustava s hčerko Viktorijo in vnukinjo.

