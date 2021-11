Princesa, ki ne prepoznava ljudi, niti sebe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakaj ima švedska prestolonaslednica, princesa Viktorija, vedno spete lase? Mogoče je razlog tudi to, da trpi za zelo redko motnjo prosopagnozijo, ki je znana tudi kot obrazna slepota. To pomeni, da težko prepoznava obraze drugih ljudi, pa tudi svojega.

Priljubljena švedska princesa Viktorija je v intervjuju za švedsko revijo Foraldrakraft priznala, da ima neobičajno nevrološko motnjo, zaradi katere težko prepoznava tuje obraze. Ker si je zelo težko zapomnila obraze, kar je pri njenem delu več kot moteče, je obiskala zdravnika, ki je leta 2008 ugotovil, da trpi za motnjo, imenovano prozopagnozija oziroma obrazna slepota. To pomeni, da ne prepozna nikogar, niti sebe, ko se zagleda v ogledalu. "Zelo težko si zapomnim imena in obraze. To je v moji službi res velika pomanjkljivost, saj srečam zelo veliko ljudi."

Foto: Reuters Zdravila za motnjo ni, obstajajo le tehnike, s katerimi si bodoča švedska kraljica pomaga na uradnih dogodkih in v vsakdanjem življenju. "Obraze si poskušam zapomniti z različnimi alternativnimi možnostmi, recimo, da si zapomnim nekoga po načinu hoje, glasu ali pričeski. Vendar ta strategija ne deluje, kadar srečam nekoga na neznanem mestu."

Švedska prestolonaslednica se je kot najstnica borila z anoreksijo.