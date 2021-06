Na zadnjem zasedanju sodišča glede skrbništva nad popzvezdnico Britney Spears je ta končno javno povedala, kaj si misli o tem, da njen oče Jamie Spears že skoraj 13 let povsem nadzoruje njeno življenje.

Najbolj šokantno je bilo razkritje, da ji oče kot skrbnik preprečuje, da bi se poročila in imela še kakšnega otroka. Skrbništvo je primerjala z zlorabo in na sodišču dejala, da ji oče preprečuje, da bi šla k zdravniku, ki bi ji odstranil maternični vložek.

"Hočem imeti možnost poroke in še kakšnega otroka. Rekli so mi, da zaradi skrbništva to ni mogoče," je povedala pevka, ki je od oktobra 2016 v zvezi s Samom Asgharijem.

Prvič po letu 2008, ko je Jamie Spears postal njen skrbnik, je Britney prekinila molk in povedala, kaj si misli o skrbništvu, s katerim njen oče nadzoruje njeno kariero, finance in zasebno življenje.

Od oktobra 2016 je v zvezi s Samom Asgharijem. Foto: Reuters

Lagala je, da je z njo vse v redu

"Počutim se ustrahovano in samo. Skrbništvo mi je naredilo več škode kot koristi," je še razkrila 39-letna glasbenica in dodala, da je lagala, ko je v preteklosti govorila, da je z njo vse v redu.

Še več, dejala je, da se pod skrbništvom očeta počuti "zasužnjeno", ter dodala: "Obožuje nadzor, ki ga ima nad mano, 100-odstotno."

"Želim si samo svoje življenje nazaj. Minilo je 13 let in dovolj je. Dovolj je in sploh nima smisla. Če sem povsem iskrena, si želim tožiti svojo družino," je še povedala na sodišču. Dejala, da so njene sanje, da se skrbništvo konča in da bo lahko zaživela, kot si sama želi. "Nisem nikogaršnja sužnja."

Priljubljena pevka pravi, da noče več ustvarjati glasbe in nastopati, dokler bo oče njen skrbnik. Foto: Reuters

Noče ustvarjati glasbe, dokler bo oče njen skrbnik

Jamie Spears je sicer lani začasno opustil vlogo skrbnika pevkinih financ in zasebnega življenja, ker je imel zdravstvene težave. Takrat je njegovo vlogo prevzela pevkina asistentka Jodi Montgomery, s katero je Britney menda zelo zadovoljna, medtem ko je odločno proti temu, da njen glavni skrbnik ostaja oče.

Že lani naj bi izjavila, da ne bo ustvarjala nove glasbe, dokler bo oče opravljal to vlogo, zatiralsko skrbništvo naj bi se trudila prekiniti že pred leti.

