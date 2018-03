Snapchat je zaradi Rihanne izgubil 800 milijonov dolarjev

Pevka in igralka je opozorila na žaljivo potezo družbenega omrežja Snapchat in hkrati zapisala, da že tako ni njeno najljubše omrežje. Ta zapis je povzročil padec Snapchatove delnice.

Rihanna je Snapchatu namenila nekaj ostrih besed. Foto: Getty Images

Rihanna je opozorila na žaljivo potezo Snapchata. V svoji mobilni igri Would You Rather (Kaj bi raje, op. p.) so spraševali uporabnike, ali bi raje "oklofutali Rihanno" ali "udarili Chrisa Browna". S tem so se najbrž navezali na zloglasen napad raperja na pevko leta 2009, ko je ves svet izvedel, da se je fizično spravil nanjo.

Ker so se norčevali iz nasilja nad ženskami, jih je to drago stalo.

Pevka je na Instagramu izrazila zgražanje nad oglasom igrice in zapisala: "Snapchat, vem, da že veste, da niste moja najljubša aplikacija. A skušam ugotoviti, kaj je bilo bistvo tega oglasa. Rada bi mu rekla nevednost, a vem, da niste tako neumni!"

Opozorila je še, da so zapravljali denar za oglas, ki promovira nasilje nad ženskami, in da to ni užalilo nje neposredno, temveč tudi preostale ženske in otroke, ki so bili kdaj žrtve zlorabe. "Sram naj vas bo," je dodala.

Delnice podjetja so po tej objavi drastično padle, kar jih je stalo 800 milijonov dolarjev (približno 640 milijonov evrov) tržne vrednosti.

Snapchat je oglas že umaknil, se zanj opravičil in izdal javno sporočilo: "Oglas je odvraten in se nikoli ne bi smel pojaviti. Zelo nam je žal za to napako."

Le nekaj tednov prej jih je veliko stal tvit Kylie Jenner. Foto: Instagram

Že drugič v nekaj tednih se je zgodilo, da je vrednost Snapcata padla zaradi zapisa zveznice. Konec februarja je za to poskrbela Kylie Jenner, ko je tvitnila, da Snapchata ne uporablja več. Aplikacija je zato izgubila 1,3 milijarde dolarjev tržne vrednosti, Facebooku, njenemu glavnemu tekmecu, pa se je vrednost posledično povečala za 12 milijard.