Ogoljufana pevka Alya: Dragi gospod, ne bom vam je vrnila!

Priljubljeno slovensko pevko Aljo Omladič, vsem bolj znano kot Alyo, so ogoljufali. Pri vzrediteljih psov iz Novega Sada je namreč izbrala pomeranca, ki ga je poimenovala Abba, ti pa so ji dostavili popolnoma drugega psa. Kljub šoku se je odločila, da bo psičko obdržala, saj "nimam srca kaj takšnega narediti mali kepici".

40-letna pevka Alya je celotno zgodbo o goljufiji vzrediteljev psov iz Srbije delila s svojimi sledilci na Instagramu. Kot je pojasnila, je po skoraj štirih letih, odkar jo je zapustila njena prejšnja psička Aura, končno zbrala pogum in se odločila, da v svoj dom vzame novega kužka. "Sprva sem razmišljala o posvojitvi, pa sem se potem ravno v tem času slučajno mudila na obisku pri kolegici, ki ima pomeranca, in se zaradi značaja takoj zaljubila v to pasmo," je zapisala.

In nadaljevala: "Z vzreditelji iz Novega Sada sem si dopisovala dobri dve leti, bili so zelo prijazni, všeč mi je bilo, ker so delovali zelo družinsko. Maja letos pa sem se končno odločila, da pri njih vzamem psičko. Zato je bil zame toliko večji šok, ko so mi ti isti vzreditelji, ki so vsakih deset dni pošiljali fotografije, kako pridno raste, pripeljali popolnoma drugo psičko."

Da to ni njena psička, je ugotovila po njenih očeh

Pojasnila je, da so se z vzreditelji "na hitro" dobili v Zagrebu: "Gospa je sedela v avtu, ni prišla niti pozdravit, gospod pa mi je psičko na hitro predal. Jaz, 'trola', vsa v nebesih, sem psičko takoj stisnila k sebi, zdelo se mi je, da je iste barve kot na fotografijah, obrazek je malo skrivala, pa sem jo seveda kar vzela. Po 15 minutah, ko sem jo v avtu vso pregledala, sem hitro ugotovila, da to ni moja Abba! Izda jo obrazek – oči."

Takoj je poklicala gospoda in mu povedala, da to ni psiček, ki ga je izbrala, "za kar seveda sploh ni želel slišati, na koncu je celo telefon dol vrgel". Ker se ji ni več javil, sta komunicirala samo po sporočilih: "Niti slišati ni želel o tem, da se ustavi in da se dobimo".

Delila je tudi fotografiji obeh kužkov: (zgoraj) tistega, ki je izbrala, in (spodaj) tistega, ki ga je dobila. Foto: Instagram/Alya

Z objavo je želela opozoriti svoje sledilce, da se komu ne zgodi to, kar se je njej

"Dragi gospod, ne bojte se, ne bom vam je vrnila! Z 'novo' Abbo sva se že toliko navezali, da je že moja in nimam srca kaj takšnega narediti mali kepici. Poskrbela bom, da bo najbolj ljubljen kuža na tem svetu, pa četudi nisem izbrala nje, je že prav," je še zapisala.

In dodala: "Za vas pa nimam besed. Očitno je tale psička samo številka, kos mesa, to se vidi že po odnosu, da vam je prav vseeno, kaj se z njo dogaja, kako žalostno." Sklenila je, da ve, da ji bodo številni rekli, da je kriva sama, ker je ni bolj pregledala, s čimer se delno strinja, "ampak ali se vzreditelji res lahko takole igrajo z našimi čustvi in delajo takšne grdobije?" V zapisu, ki ga je delila, je označila tudi vzreditelje, da bi svoje sledilce opozorila, da se komu ne zgodi podobno. Gre za vzreditelje pomerancev iz Novega Sada, ki se predstavljajo z imenom Angie Pom.

