Slovenske zvezde v Ruski dači #foto

Jernej Kuntner in Alenka Godec bosta med nastopajočimi v poletnih dogodkih Ruske dače. Foto: Ruska dača

Poletje na obrežju Gameljščice bo v znamenju glasbe in komedije.

Ruska dača postaja kulturno in družabno središče v romantičnem okolju ljubljanskega primestja v Zg. Gameljnah. Obiskovalci s pogledom proti nebu ujamejo bližnjo Šmarno goro, se na obrežju zazrejo v valovanje Gameljščice, si privoščijo oddih z osvežujočo pijačo na ležalnikih na "plaži" ali kavo, čaj in sladice na kavarniški terasi.

Poleg že utečenih ogledov vile, ta po sprostitvi ukrepov proti novemu koronavirusu spet odpira vrata vsako soboto, bodo poletno dogajanje obogatili s številnimi glasbenimi koncerti Pod zvezdami, večeri smeha Pod milim nebom, pa tudi kulinariko, predstavitvenimi doživetji in še marsičim drugim.

Na prvo predstavitev poletnega programa so povabili pet zvezd glasbene in odrske scene − pet nastopajočih, ki so goste kavarne Ruska dača na svoje predstave povabili kar sami.

Premierno bo oder Ruske dače 24. junija odprla pevka Alenka Godec, 11. julija bo z monokomedijo Roka tako, roka tako nastopil igralec Jernej Kuntner, 17. julija bo obiskovalce v smeh spravljal stand-up komik Gašper Bergant, 25. julija bo pela Nuška Drašček, 21. avgusta pa nas čaka koncert Mance Izmajlove.