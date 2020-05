Slavni igralci, glasbeniki in znanstveniki pozivajo: "Ne smemo se vrniti v normalo"

Francoski časopis Le Monde je objavil zapis, v katerem priznani znanstveniki ter znani filmski, glasbeni in drugi ustvarjalci pozivajo človeštvo, naj se med pandemijo novega koronavirusa loti "temeljite prenove svojih ciljev, vrednot in gospodarstev". Opozarjajo, da je to nujno, "če se želimo izogniti ekološki katastrofi".

Pismo z naslovom Ne vrnitvi v normalo sta spisala oskarjevka Juliette Binoche in astrofizik Aurélien Barrau, podpisalo pa ga je več kot 200 znanih osebnosti. Med podpisniki so na primer Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Barbra Streisand, Madonna, Cate Blanchett, Alfonso Cuaron, Adam Driver, Paolo Sorrentino, Monica Bellucci, Willem Dafoe, Pedro Almodovar in Mikhail Baryshnikov.

Opozarjajo, da drvimo v globalni ekološki kolaps

"Pandemija covid-19 je tragedija," se začne pismo, "toda ta kriza nas vabi, da razmislimo, kaj je bistveno. Preprosto je: 'prilagajanje' ni dovolj, težava je sistemska."

"Ni več dvoma o množičnem izumrtju živih bitij na Zemlji," opozarjajo, "vse kaže na to, da je naš obstoj neposredno ogrožen. In za razliko od pandemije, pa čeprav je huda, bo imel globalni ekološki kolaps neizmerljive posledice."

"Zato pozivamo vodje in vse nas, državljane, da opustimo netrajnostno logiko, ki še vedno prevladuje, in se lotimo temeljite prenove svojih ciljev, vrednot in gospodarstev."

"Zanikamo vrednost življenja rastlin, živali in ljudi"

"Zaradi potrošništva in obsedenosti s produktivnostjo zanikamo vrednost življenja, življenja rastlin, živali in velikega števila ljudi," so zapisali, "onesnaženje, podnebne spremembe in uničevanje narave, ki je preostala, so naš svet pripeljali do prelomne točke. Zaradi tega in zaradi vse večje družbene neenakosti je po našem mnenju 'vrnitev v normalo' nedopustna."

"Radikalne spremembe, ki jih potrebujemo na vseh ravneh, zahtevajo drznost in pogum. Ne bodo mogoče brez množične in neomajne predanosti. To so mora zgoditi zdaj," so opozorili, "gre tako za preživetje kot za dostojanstvo in skladnost."

