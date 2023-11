Osemdesetletna igralka Holland Taylor, ki je znana po vlogi matere Harper v seriji Dva moža in pol je spregovorila o receptu za uspešno zvezo, ki jo imata z 48-letno igralko Sarah Paulson, znano po vlogi v seriji Ameriška grozljivka. Par sta namreč od leta 2015, sploh na začetku nekoliko nenavadne zveze pa so se mnogi spraševali o njeni smiselnosti in predvsem izpostavljali veliko starostno razliko med njima. Paulsonova je od Taylorjeve namreč mlajša 32 let.

"Vsaka sledi svoji poti in nisva si popolnoma podobni. Nekatere stvari počneva ločeno in tako lahko vsaka živi tako, kot želi," je ekskluzivno na jesenski gala prireditvi Second Stage Theatre za Page Six povedala Taylor. Kot je dodala, je Paulsonova veliko bolj družabna, Taylorjeva pa ima rada več časa zase. "Nekaj časa preživi s prijatelji in ne z mano, tako da je to za naju dobro ravnovesje," je poudarila Taylor.

Med igralkama Sarah Paulson in Holland Taylor je 32 let razlike. Foto: Guliverimage

Kot je svojo partnerko opisala Holland Taylor, je njeno dekle veliko bolj družabno in socialno kot ona sama. Tudi Paulsonova pa je pred leti javno pohvalila svojo več desetletij starejšo partnerko. "Če kdo meni, da sem čudna, ker čas preživljam z najspektakularnejšo osebo na svetu, je to njegov problem. Jaz se imam super," je leta 2018 dejala za revijo Modern Luxury.

Če je bila Paulsenova pred leti zaradi odziva javnosti in morebitnega negativnega vpliva na njeno kariero do deljenja podrobnosti o njuni zvezi sprva skeptična, se je v zadnjih letih to spremenilo. "Vse poti me vodijo do tega obraza, do teh oči, do te duše," je zapisala leta 2021 ob fotografiji, njene besede pa so se navezovale na črno-beli portret Taylorjeve. "Ti si – čisto preprosto – zame vse. Gledam te, otrok, danes, jutri in vedno," je še zapisala in dodala citat iz filma Casablanca.

