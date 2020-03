Šaljivec William: Z vojvodinjo širiva koronavirus #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kraljevi par je na sprejemu v pivovarni Guinnessa sproščeno srkal pivo in kramljal s povabljenci.

Foto: Getty Images

Princ William in njegova žena Kate Middleton se mudita na tridnevnem obisku Irske, kjer se bosta udeležila kar nekaj uradnih dogodkov. Med drugim tudi tistih v zaprtih prostorih z množico ljudi. Tudi rokovanju se nista odrekla, še več - William se je celo pošalil, da s Kate tako očitno širita koronavirus.

Medtem ko strah pred okužbo s koronavirusom še vedno narašča in številne glasbene ter športne dogodke celo odpovedujejo, se vojvoda in vojvodinja Cambriška zaradi koronavirusa ne pustita motiti. Po posvetu s pristojnimi zdravstvenimi institucijami v Veliki Britaniji sta se namreč odločila, da se bosta z ljudmi, ki jih bosta srečevala na uradnem obisku Irske, še vedno rokovala in nemoteno družila.

Kate je nosila smaragdno zeleno svetlikajočo se obleko znamke The Vampire Foto: Getty Images Sprejem v pivovarni Guinnessa v Dublinu, ki ga je za kraljevi par pripravil britanski veleposlanik na Irskem Robin Barrnett in ki so se ga udeležili gostje iz sveta športa, filma, televizije ter iz irskih vojaških sil, je tako potekal v nadvse sproščenem vzdušju.

Kate in William sta si privoščila kozarec slovitega irskega piva in brezbrižno kramljala s povabljenci. Ko je princ William govoril z zdravstvenim delavcem, se je celo pošalil na račun koronavirusa, poroča Independent.

Najprej je princa zanimalo, kaj njegov sogovornik meni glede poročanja medijev – ali so vso zadevo malo preveč napihnili ali ne. "Zagotovo je tako, da vam vsi govorijo: 'Koronavirus imam. Umrl bom.' Vi pa nenehno odgovarjate: 'Ne, samo kašljate,'" je dejal William.

Nato se je pošalil še na svoj in ženin račun, saj se kljub trenutni paniki zaradi koronavirusa še vedno rokujeta z ljudmi. "Mimogrede, jaz in vojvodinja širiva koronavirus. Žal mi je. Sicer budno spremljamo razmere, a kar povejte nama, če morava nehati," mu je še rekel.

Princ je zbrane v panoramskem baru v 17. nadstropju pivovarne Guinnessa nagovoril v galskem jeziku in bil tudi med nagovorom hudomušno razpoložen.

Ker je njegova babica, kraljica Elizabeta II., leta 2011 prav tako obiskala ta bar in nazdravila s pivom, je, kot prikazuje zgornji video, izjavil: "Naj vam povem, da se ne zgodi pogosto, da sledim kraljici v bar, a se veselim, da bom preizkusil teorijo, da je Guinness na Irskem še boljšega okusa kot v preostalih državah."

Nato je poprijel za kozarec slovitega piva in tudi nazdravil v galščini.

Tudi vojvodinja je uživala v kozarcu piva Guinness. Foto: Getty Images

