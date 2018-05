Razvpita starleta spet noseča, tokrat z 18-letnim raperjem

Blac Chyna naj bi bila znova noseča. Foto: Getty Images

29-letna zvezdnica Blac Chyna bo spet zibala, poroča portal Page Six. Naraščaj menda pričakuje z novim fantom, kar 11 let mlajšim raperjem YBN Almighty Jayem. Ta je pred dvema mesecema v intervjuju za No Jumper izjavil, da pri spolnih odnosih ne uporablja zaščite in da ne bi nikoli seksal z žensko, ki je ne bi hotel oploditi in imeti njenega otroka.

A post shared by 👑 YBN Almighty Jay (@ybnalmightyjay) on Apr 26, 2018 at 5:26pm PDT

Zvezdnica se za zdaj na govorice o nosečnosti še ni odzvala, če trditve držijo, pa bo to zanjo že tretji otrok. Petletnega sina Kinga Caira ima z nekdanjim fantom Kylie Jenner Tygo, leto in pol staro hčerkico Dream ima z bratom Kylie Jenner Robom Kardashianom. Oče tretjega otroka, ki naj bi bil na poti, pa začuda nima ničesar s Kylie Jenner – vsaj za zdaj še ni videti, da bi bil kakorkoli povezan z njo.