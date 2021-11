Razkrita hollywoodska skrivnost: v najstniških letih jo je posilil Kirk Douglas

Več desetletij se je po Hollywoodu šušljalo, da je igralko Natalie Wood, ko je bila še najstnica, posilil eden največjih filmskih zvezdnikov tistega časa. Po poročanju tiskovne agencije AP je zdaj njena mlajša sestra Lana Wood razkrila, kdo naj bi to bil: legendarni igralec Kirk Douglas.

Na srečanje z njim jo je odpeljala mama

AP navaja izsek iz knjige, ki bo izšla prihodnji teden, v katerem Lana Wood opisuje večer, ko naj bi prišlo do spolnega napada. "Spomnim se, da je bila Natalie tisti večer, ko sva jo z mamo odložili pri vhodu v hotel Chateau Marmont, še posebej lepa," je zapisala o poletnem večeru leta 1955.

Njuna mama, Rusinja Marija Zaharenko, je starejšo hčerko − takrat je imela 17 let − v priljubljeni losangeleški hotel pripeljala na srečanje s filmskim zvezdnikom Kirkom Douglasom. "Bila je prepričana, da se ji bodo odprla vsa vrata, če bo dobila njegovo naklonjenost," agencija AP navaja besede Lane Wood.

Natalie Wood z mamo Marijo (v sredini) in sestro Lano (levo) Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Ko se je Natalie vrnila v avto, je zaloputnila z vrati in me zbudila," je zapisala, "videti je bila grozno, bila je skuštrana in zelo razburjena. Z mamo sta si začeli nekaj šepetati, a ju nisem razumela. Zgodilo naj bi se nekaj slabega, toda očitno sem bila premlada, da bi mi povedali, kaj je bilo."

Natalie Wood je devet let mlajši sestri leta pozneje zaupala, da jo je Douglas posilil, mama pa ji ni dovolila, da bi o tem spregovorila javno, češ da bo škodilo njeni karieri.

Na te navedbe se je že odzval Douglasov sin, nič manj znani igralec Michael Douglas, ki je prek svojega tiskovnega predstavnika sporočil le: "Naj oba počivata v miru." Kirk Douglas je umrl februarja lani v 104. letu starosti.

Za sestrino smrt okrivila njenega moža

Lana Wood je velik del svoje biografije posvetila tudi sestrini smrti. Igralka je v 44. letu starosti utonila 29. novembra 1981 v bližini otoka Catalina v Kaliforniji, medtem ko je bila z možem, igralcem Robertom Wagnerjem, in igralskim kolegom Christopherjem Walknom na izletu z jahto. Na krovu je bil še kapitan Dennis Davern.

Robert Wagner in Natalie Wood leta 1980, leto dni pred njeno smrtjo Foto: Guliverimage/AP

Kot je ugotovila takratna preiskava, so igralci najprej obiskali restavracijo na obali, nato pa si na jahti privoščili kozarček. Med Wagnerjem in Walknom je izbruhnil prepir, ki sta ga nadaljevala Wagner in Natalie Wood. Pozneje so jo našli približno miljo od jahte, oblečeno v spalno srajco, nogavice in puhovko. Po telesu je imela modrice, na levem licu pa odrgnino.

Leta 2011 je ameriška policija ponovno odprla preiskavo okoliščin njene smrti, da bi preverili, ali je šlo res za nesrečo. Po nekaterih navedbah naj bi bil za igralkino smrt odgovoren Wagner, a mu tega niso nikoli dokazali.

Lana Wood pa je prepričana, da jo je ubil prav on. "Mislim, da tega ni vnaprej načrtoval," je dejala za New York Post, "toda to ne pomeni, da mislim, da tega ni storil. Seveda je!"

