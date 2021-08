Po 39 letih končno: legendarna ABBA se vrača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovno priljubljena glasbena skupina ABBA bo prekinila 39-letni premor in izdala novo glasbo.

Prvič po 39 letih se bodo zvezdniki skupine ABBA Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog in Anni-Frid Lyngstad spet združili in ustvarili nove glasbene uspešnice.

"ABBA se končno vrača in prihodnji petek namerava izdati svojo prvo novo skladbo po 39 letih, to je izjemno," je za The Sun povedal neimenovani vir.

Glasbeniki švedskega kvarteta so nedavno odprli spletno stran z naslovom Abba Voyage in oboževalce povabili, da se jim pridružijo pri novem glasbenem projektu. Šlo naj bi za težko pričakovano hologramsko predstavo, ki jo je ABBA sprva napovedala leta 2016.

Zvezdniki naj bi na predstavi nastopili s hologrami mlajših različic sebe. "V predstavi bodo nastopili hologrami, ki bodo govorili z občinstvom. Za tiste, ki si bodo dogodek ogledali, bo tako, kot bi naredili korak nazaj v času," je povedal neimenovani vir.

Legendarni glasbeniki so se že leta 2018 vrnili v studio in obljubili dve novi pesmi, ki še zmeraj nista izšli, zato namerava Abba izdati pet novih pesmi, ki bodo spremljale predstavo, in se tako zahvaliti oboževalcem za potrpljenje, poročajo tuji mediji.

Oboževalcem so tokrat obljubili pet novih pesmi. Foto: Guliverimage

ABBA je po zmagi na Evroviziji leta 1974 postala ena od najuspešnejših pop glasbenih skupin v zgodovini. Prodali so več kot 500 milijonov plošč, njihova glasba pa še zmeraj navdušuje poslušalce po vsem svetu.

