Novinarka med javljanjem v živo pokazala golega moža #video

Te dni je zaradi izolacije tudi novinarsko delo videti malo drugače. Tisti, ki lahko, namreč svojo službo namesto iz redakcij in s terenov opravljajo kar od doma.

Tako se je v informativno oddajo KCRA NEWS v živo iz domače kopalnice javljala tudi ameriška novinarka Melinda Meza. Tema, o kateri je tisti dan poročala, je bilo to, kako lahko med izolacijo, ko so frizerski saloni zaprti, sami poskrbimo za pričesko.

Video: American TV Presenter, Melinda Meza Accidentally Films Husband Naked https://t.co/RM1xmqeqDd pic.twitter.com/lxPiYbayjC — delaniblog (@delaniblog_) April 20, 2020

A med obveščanjem javnosti o tem, kako se postriči, je ljudem pokazala še nekaj, in sicer kako je njen mož videti med prhanjem. Medtem ko se je Melinda pred ogledalom strigla, se je namreč zaradi več ogledal v kopalnici v ozadju videlo tudi njenega povsem golega moža, ki se je med ženinim vklopom v informativno oddajo povsem sproščeno prhal.

Melinda se do zdaj na posnetek, ki so ga številni gledalci posneli in delili na družbenih omrežjih, še ni odzvala, piše portal TooFab.

