Playboyeve zajčice so v novem dokumentarnem filmu razkrile marsikaj bizarnega o pokojnem Hughu Hefnerju. Med drugim je posnel vse spolne odnose in nasploh imel močno prevlado nad dekleti.

Pokojni ustanovitelj revije Playboy Hugh Hefner je imel zakladnico skrivnih pornografskih del, ki jih je posnel v Playboyevem dvorcu. V dokumentarnem filmu Secrets of Playboy (Skrivnosti Playboya), ki je premiero dočakal 24. januarja, se je razkrilo še eno grozljivo dejstvo: Hefner je posnel vse spolne odnose s svojimi dekleti, vendar brez njihovega dovoljenja.

Foto: Reuters

Ustanovitelj Playboya namreč svojih partneric ni vprašal za dovoljenje, ampak jih je med spolnim odnosom na skrivaj posnel. Hefnerjevo nekdanje dekle Sondra Theodore je v dokumentarcu razkrilo, da je Hefner posnel skoraj vse, vključno z njo. Pravi, da je bila šokirana, ko se je prvič zagledala na dveh zaslonih v spalnici. Sondra je dejala, da se je Hefner pretvarjal, da je prenehal snemati, da bi se ženske počutile udobneje, vendar je posnel vse in vsakogar.

Plenilec, ki je izčrpal dekleta

V novi seriji A&E z naslovom Secrets of Playboy Hefov nekdanji butler dodaja, da je Hef posnel tudi igralce in športnike, ki so imeli spolne odnose z ženskami v njegovi spalnici.

"Bil je plenilec," je povedala Sondra Theodore. "Gledala sem ga, gledala sem njegovo igro. In videla sem veliko deklet, ki so prišla skozi vrata Playboyevega dvorca. Prišla so čudovita, a odšla so utrujena in izčrpana."

Holy Madison, ki je bilo Hefnerjevo dekle med letoma 2001 in 2008, je priznala, da je Hef ni fizično privlačil, vendar se ji je zdel zelo očarljiv.

Foto: Reuters

42-letna Madisonova je priznala, da je imela že od otroštva težave z navezovanjem stikov, zato je mislila, da če bo slavna, bo njena bojazen mogoče zbledela. Ko je pri 20 letih prvič odšla v Playboyev dvorec, je videla "zdravo vzdušje" in zaželela si je občutka skupnosti. "Lahko sem se sprijaznila z razmerjem s precej starejšim Hefnerjem, saj se nikoli nisem povezala s fanti svojih let."

Pomirjevalne tablete za "odpiranje stegen"

Prvo noč, ko je Madison šla ven s Hefnerjem in njegovimi spremljevalkami, ji je ponudil pomirjevalne tablete in ji menda rekel, da so jih v 70. letih imenovali "odpiralke stegen". Madison ni jemala zdravil, priznava pa, da je veliko pila. "Vsekakor ni bilo nobene romantike ali zapeljevanja ali česa podobnega," se Madison spominja svoje prve noči s Hefnerjem.

Foto: Reuters

"Nikoli prej nisem imela priložnostnega seksa z nikomer. Počutila sem se, kot da sem aseksualna, zato morda preprosto nisem bila pripravljena na to," pravi. "Vse je bilo zelo mehansko in robotizirano in nekako sem sledila vzoru drugih žensk. Res mi je bilo grozno, ker Hef ni hotel uporabiti zaščite. Učinek, ki ga je imel name, je bil zelo močan. Nikoli nisem pričakovala, da bo prva oseba, s katero bom imela spolni odnos."

Preberite še: