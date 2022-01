Crystal Hefner iz svojega telesa odstranila vse nepristno

35-letna vdova ustanovitelja Playboya Hugha Hefnerja Crystal Hefner se je na Instagramu oglasila z novico in dejala: "Sem bolj pristna, ranljiva in čutim, da postajam vedno bolj prava jaz."

V objavi na Instagramu je dodala, da je postala naravna in pristna oseba, potem ko je ugotovila, da je "prej živela za druge ljudi, saj si je želela osrečiti druge", pri tem pa je notranje trpela. Dodala je, da reklame samo še poslabšajo ta odnos.

Foto: Reuters Hefnerjeva je priznala, da je zaradi svojih seksi objav pridobila veliko sledilcev na družbenih omrežjih: "Zaradi nekaterih fotografij se število sledilcev hitro poveča. Skratka, seks se prodaja."

"Ne vem, ali sem se počutila opolnomočeno s tem, da sem se oblekla tako, da sem pokazala dekolte, ali pa sem le menila, da se to od mene pričakuje ... Zdaj lahko samozavestno in stoodstotno ponosno trdim, da mi v teh dneh skromnost daje moč," je nadaljevala. "In ker se notranje počutim veliko bolje, bo verjetno tako do konca mojega življenja."

Dodala je, da si bo za svoje "poslanstvo prizadevala pomagati na vse mogoče načine, hkrati pa ostati zvesta sama sebi."

Hefnerjeva je objavo sklenila takole: "Upam, da sta lahko zvesti sebi in tudi temu, kar se vam zdi prav, saj iz tega pridobite določeno moč, ki je ne najdete nikjer drugje."

Nekdanja Playboyeva manekenka je bila z Hughom Hefnerjem poročena od leta 2012 in vse do njegove smrti leta 2017. Po smrti ustanovitelja Playboya je ljubezen našla v objemu inženirja za vesoljska plovila Nathana Levija.

Preberite še: