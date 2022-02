Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem se že od lani šušlja, da se je nogometni reprezentant in član madridskega Atletica Šime Vrsaljko razšel s svojo ženo Mateo. Ta ga v Madridu menda ni obiskala že leto in pol, pred kratkim pa so pozorni sledilci opazili tudi, da je s svojih profilov na družbenih omrežjih umaknila njegov priimek.

Zdaj pa hrvaški RTL poroča, da je Vrsaljko že več kot leto dni srečen z drugo − to naj bi bila Slovenka Kaja Vidmar, spletna vplivnica in občasna igralka, ki se je pred časom slekla za slovenski Playboy.

V Španijo se je preselila lani in takrat dejala, da je to storila zaradi ljubezni, pred kratkim pa je presenetila, ko je na Instagramu s fotografijami nosečniškega trebuha razkrila, da pričakuje otroka.

Kdo je njen partner in oče otroka, sicer še ni razkrila, na Instagramu je objavila le njegov senčni obris, za 24ur pa je o njem nedavno dejala, da je njen "vitez" in da jo motivira v vseh pogledih.

Hrvaški RTL ob tem navaja, da je skrivnostni moški na fotografiji zagotovo Vrsaljko, češ da so ju s Kajo skupaj videli tudi na nedavni rojstnodnevni zabavi slovenskega nogometnega zvezdnika in Vrsaljkovega klubskega kolega Jana Oblaka.

