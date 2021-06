"Zaželela sva si željo in izpolnil si se. Ukradel si mi srce," je pod fotografijo, na kateri drži sina in na kateri je skupaj z možem Manuelom, zapisala presrečna Anna Veith. Dvaintridesetletna dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala je povila sina Henryja že 22. junija in to danes objavila na Instagramu.

Salzburžanka je na olimpijskih igrah osvojila zlato in dve bronasti medalji, na svetovnih prvenstvih pa tri zlate, dve srebrni in bronasto odličje. Veliki kristalni globus je osvojila leta 2014 in 2015, ko je bila druga Tina Maze, sicer skupna zmagovalka sezone 2012/13. Črnjanka je tisto zimo zaznamovala s številnimi rekordi.