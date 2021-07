Namesto na rdečo preprogo je morala v karanteno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska igralka Lea Seydoux, nekdanje Bondovo dekle, je ena največjih zvezd letošnjega filmskega festivala v Cannesu, tam namreč sodelujejo kar štirje njeni filmi, od tega so trije v glavnem tekmovalnem izboru. Med njimi je najtežje pričakovan film Francoska depeša (The French Dispatch), ki ga je režiral Wes Anderson in ki bo premiero dočakal nocoj.

Lea Seydoux pa je, namesto da bi v Cannesu promovirala svoje filme, obtičala v karanteni doma v Parizu. Preden naj bi odpotovala na jug Francije, je namreč opravila test na koronavirus, ta pa je bil pozitiven, poroča Variety. 36-letna igralka je sicer polno cepljena in nima simptomov bolezni.

Zdaj test opravi vsak dan - če bo dva dni zapored negativna, ji bodo zdravniki dovolili odpotovati v Cannes, še piše Variety.

Oglejte si še: