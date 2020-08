Najbolj seksi babica na svetu razkrila skrivnost mladostnega videza #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samooklicana najbolj seksi babica na svetu Gina Stewart je razkrila, v čem je skrivnost njenega mladostnega videza. Pravi, da botoksa ne uporablja, ker se boji igel, skrivnost je v šipkovem olju in krioterapiji.

Devetinštiridesetletna Avstralka Gina Stewart je mati štirih otrok. A ne le to, ima tudi enega vnuka. To njeni sledilci še vedno težko verjamejo, kajti pri skoraj 50 letih je videti bolje od mnogih svojih vrstnic, so si enotni.

Čeprav je njeno oprsje delo spretnih rok lepotnega kirurga, pa Gina zagotavlja, da se za njenim mladostnim obrazom ne skriva botoks, saj se boji igel, temveč ustrezna lepotna rutina, ki kožo nahrani in skrije znake staranja. "Verjamem, da šipkovo olje, ki ga uporabljam vsak dan, deluje proti staranju, tako da je to moj botoks v steklenički," je razkila za Daily Star.

Prav tako se izogiba kofeinu in alkoholu ter skrbi za ustrezno prehrano. Ta temelji na beljakovinah, čeprav se tu in tam tudi pregreši s kakšno sladkarijo. "Obožujem čokolado, tega ne zanikam, a jo jem v omejenih količinah."

Zadnje čase pa se navdušuje tudi nad krioterapijo, kjer se telo za kratek čas s pomočjo posebne komore, ki vsebuje kriogeničen plin, občutno shladi, kar ima mnoge blagodejne učinke. Med drugim pomaga pri hitrejši regeneraciji po športnih naporih, uravnava delovanje hormonov, prav tako pa upočasnjuje znake staranja in pripomore k bolj svežemu videzu in počutju.

"Gre za triminutni tretma, kjer se telo shladi na približno –110 stopinj Celzija. Dejansko je hladneje kot na Severnem tečaju. A neverjetno deluje na stanje kože in tvorbo kolagena, ima pomlajevalni učinek na celotno telo in v posamezni seansi skuriš kar 800 kalorij," razlaga Gina. Zaradi nenadne ohladitve začne namreč organizem bolj delati, da ohranja temperaturo in prepreči podhladitev, kar pospeši metabolizem in posledično porabo kalorij, piše Daily Mail.

Gina je sicer kot najbolj seksi babica zaslovela leta 2018, ko se je prijavila na tekmovanje Maxim Finest. Tam je pometla s pol mlajšo konkurenco ter se prebila do finala. Nato je na svojem profilu na Instagramu začela objavljati vse bolj drzne in provokativne fotografije, s čimer si je bazo sledilcev dvignila na več kot 26 tisoč. Nekaj njenih objav si lahko ogledate v videu na vrhu članka.