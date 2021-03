Legendarna pevka se je cepila s cepivom, ki ga je pomagala financirati #video

"Sem dovolj stara in dovolj pametna, da bom to storila," je slovita Dolly Parton izjavila ob cepljenju s cepivom Moderne, katerega razvoj je sofinancirala.

Legenda country glasbe Dolly Parton si lahko pripiše vsaj malo zaslug za razvoj enega od cepiv proti covid-19, tistega, ki ga je proizvedlo ameriško farmacevtsko podjetje Moderna. Za razvoj tega je namreč lani poleti donirala milijon dolarjev.

Kljub temu pa ni bila med prvimi na vrsti za cepljenje, tega niti ni pričakovala, je poudarila. Cepiti se je želela, ko bo prišla na vrsto, in zdaj je vendarle napočil ta čas – 75-letna pevka je prejela prvi odmerek cepiva in to storila pred kamero.

"Tako sem vznemirjena, kar nekaj časa sem čakala na to," je dejala, "sem dovolj stara in dovolj pametna, da bom to storila. In vsem bi rada povedala, da bi morali to storiti tudi vi." Nato je zapela eno svojih najbolj znanih pesmi Jolene, ki jo je za to priložnost priredila v pesem o cepljenju.

Poglejte:

"Res je, da sem se malce pošalila, toda glede cepljenja sem smrtno resna," je dodala, "mislim, da si vsi želimo vrnitve v normalno življenje, karkoli že to pomeni. Zato bi rada vsem vam strahopetcem sporočila, da se prenehajte bati. Pojdite in se cepite."

Oglejte si še: