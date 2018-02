Kylie Jenner končno potrdila, da je bila noseča in da je že rodila

Ameriška zvezdnica Kylie Jenner, za katero se je ves čas ugibalo, če je noseča, je zdaj končno potrdila, da so bile govorice resnične in da je že rodila.

Ugibanj je končno konec. Foto: Getty Images

Kylie Jenner in njen fant, raper Travis Scott, sta v četrtek, 1. februarja postala starša punčki, katere ime je zaenkrat še neznano.

Najmlajša od slavnih sester Kardashian-Jenner, je rodila v isti losangeleški porodnišnici kot njeni sestri Kim in Kourtney. Tudi njena nečakinja Dream, hčerka brata Roba, je bila rojena tam.

20-letna Kylie je novico o rojstvu hčerke objavila na svojem Instagram profilu in se ob tem opravičila oboževalcem, ker jih je puščala v nevednosti:

Žal mi je, da sem vas pustila tavati v temi toliko časa. Razumem, da ste vajeni biti ob meni na moji poti, a nosečnost je nekaj, za kar sem se odločila, da je ne delim s svetom. Vedela sem, da se moram na to življenjsko vlogo pripraviti kar se da najbolj pozitivno, brez stresa in zdravo. Nisem načrtovala plačanih objav, saj se vedela, da bo moj otrok občutil vsak stres in vsako čustvo, zato sem se odločila, da storim to zase in za našo srečo.

Nosečnost je bila najlepša in najbolj popolna izkušnja , ki sem jo imela v vsem svojem življenju in dejansko jo bom pogrešala. Cenim svoje prijatelje in še posebej družino, ki so mi pomagali to zadržati kar se da zasebno. Moja lepa in zdrava deklica je prispela 1. februarja in komaj sem čakala, da delim ta blagoslov. Nikoli nisem občutila takšne ljubezni in sreče, da bi lahko kar počila. Hvala za vaše razumevanje.

Na YouTubu je objavila tudi video, naslovljen "Najini hčerki":

Če smo je bili prej vajeni v tesnih oblačilih, je zadnje mesece presenečala z ohlapnejšimi. Foto: Getty Images

Ves čas ugibali, ona pa je ves čas skrivala

Nosečnost je ameriški portal TMZ razkril septembra, a Kylie novice ni nikoli potrdila in se je ves čas držala v ozadju. Tudi, ko so sestre pozirale za kampanjo Calvin Klein, so spretno skrivali njen trebušček in javnost še najprej pustili ugibati.

Ves čas je nosila ohlapna oblačila, ob katerih je bilo nemogoče zagotovo trditi, če res nosi otroka, vprašanju o nosečnosti pa so se vztrajno izogibali prav vsi člani družine.

Pozornost je s Kylie vsaj malo preusmerila Kim, ko je s pomočjo nadomestne mame dobila tretjega otroka, pa tudi sestra Khloe, ki je tudi sama medtem sporočila, da je v veselem pričakovanju.