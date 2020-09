Kdo je moški, ki svoji ženi dopušča afero z Bradom Pittom? #video

Najbolj vroča novica iz sveta slavnih in bogatih je še vedno ta, da se Brad Pitt videva z 29 let mlajšo nemško manekenko, ki je sicer poročena, a imata z možem odprt zakon. Številni se zdaj sprašujejo, kdo je njen mož, Roland Mary?

Nemška manekenka Nicole Poturalski naj bi bila trenutna izbranka igralca Brada Pitta, pri čemer pa to, da je od njega mlajša 29 let, niti ni tako zanimivo kot to, da je že osem let poročena z 68-letnim Rolandom Maryjem, lastnikom trendovske restavracije Borchadt v Berlinu, s katerim ima tudi sedemletnega sina.

A gostinca ženino razmerje s filmskim zvezdnikom menda sploh ne moti. Viri blizu zakoncev namreč pravijo, da imata odprt zakon ter da Maryja "negativnost in ljubosumje ne zanimata".

Uspešni poslovnež naj bi imel pod palcem okrog 33 milijonov evrov, poleg restavracije Borchadt, ki velja za eno od najslavnejših v nemški prestolnici, pa ima še tri.

Razmerje z Bradom se mu zdi "povsem normalno"

Mary je svojo četrto ženo spoznal, ko se je pred leti preselila v Berlin, da bi postala manekenka, Pitt pa je bil avgusta lani prav v Maryjevi restavraciji, ko je promoviral film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Govori se, da ga je Nicole osvojila s svojo "neverjetno postavo in polnimi ustnicami".

Tudi Mary in Pitt se osebno že poznata. Prvič sta se srečala leta 2009 prav tako v njegovi restavraciji, ko je 56-letni hollywoodski zvezdnik v Nemčiji promoviral film Neslavne barabe.

Kmalu po tem, ko je med Bradom in Nicole preskočila iskrica, sta se že začela videvati in skupaj potovati, nazadnje pred nekaj tedni, ko sta odšla na oddih v Francijo. Ko so gospoda Maryja vprašali, kaj si misli o tem, je kratko odvrnil, da nima komentarja, prijateljem pa naj bi dejal, da se mu vse skupaj zdi "povsem normalno".

Sam ima namreč prav tako pestro ljubezensko življenje, saj je bil pred Nicole poročen že trikrat, skupno pa ima pet otrok.

