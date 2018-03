Je afera s starleto kriva za razpad zakona Trumpa mlajšega?

Ameriški mediji poročajo, da je zakona med Donaldom Trumpom mlajšim in njegovo ženo Vanesso konec zaradi Donaldove domnevne afere s pevko in starleto Aubrey O’Day.

Aubrey je imela z Donaldom afero leta 2012. Foto: Getty Images

Po tem, ko se je začelo šušljati, da se zakon med Donaldom Trumpom mlajšim in njegovo ženo Vanesso krha, in ko sta sporočila, da se res ločujeta, zdaj na dan prihaja vse več informacij o razlogih za to. Glavni razlog naj bi bila Donaldova nezvestoba.

Ameriška revija People poroča o aferi s pevko in starleto Aubrey O’Day, s katero naj bi se zapletla že pred šestimi leti, ko sta oba sodelovala pri zvedzniški različici šova Vajenec, katerega glavni zvezdnik je bil nekoč Donald Trump.

Foto: Getty Images

Vneto sta si pošiljala SMS-sporočila z žgečkljivo vsebino, ki pa jih je kmalu odkrila Donaldova žena Vanessa in tako se je njuna afera končala. "Za Dona je bila ta afera zelo vznemirljiva in Aubrey se je zelo zagledala vanj," je za People razkril neimenovani vir.

Izbrskali so celo tvit iz leta 2012, ko je Aubrey objavila fotografijo njunih stopal ter zraven zapisala, da jo njen "dragi ščiti" in da gre za "pravo ljubezen:

My babe is protecting my feet from bunion attacks! True Love Feet. pic.twitter.com/zeNRyp47 — Aubrey O'Day (@AubreyODay) March 24, 2012

Vanessa in Donald sta po tej aferi imela še več otrok, kar je kazalo na to, da sta zakrpala luknje v zakonu. Vendar Vanesse ni motila samo nezvestoba. Njegovi zapisi na Twitterju in medijske izjave so postajali vse bolj žaljivi in podobni izjavam njegovega očeta, zakon pa se je znova začel krhati, še preden je Donald Trump starejši postal predsednik.

Tako oče kot sin imata trenutno težave z morebitnimi aferami. Foto: Getty Images

Ameriški mediji še poročajo, da naj bi se trudila zakon obdržati v času Trumpovega predsednikovanja, a je postalo težje. Tudi zato, ker Donalda mlajšega nikoli ni doma.