Iz skrbništva se je osvobodila še ena zvezdnica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po skoraj devetih letih lahko igralka Amanda Bynes spet sama sprejema odločitve glede svojih financ in vseh drugih vidikov svojega življenja.

Danes 35-letna Amanda Bynes je bila ena najbolj prepoznavnih mladinskih igralk v Hollywoodu, nastopila je v vrsti filmov in serij, nato pa se je leta 2010 igralsko upokojila. Po tem se je v medijih pojavljala predvsem zaradi težav z alkoholom in drogo, leta 2013 so jo sprejeli na prisilno psihiatrično zdravljenje, po tem pa je sodišče odločilo, da Amandini materi Lynn začasno odobri skrbništvo nad njo.

Vse od takrat se nekdanja mladinska zvezdnica ni več veliko pojavljala v medijih, občasno je bila aktivna le na družbenih omrežjih. Leta 2018 je sporočila, da že štiri leta ne jemlje nobenih opojnih substanc, pri čemer sta ji v veliko oporo njena starša. Takrat se jima je tudi javno opravičila, ker je v času, ko je zlorabljala droge, na njun račun navrgla veliko obtožb (tudi o zlorabah), ki pa jih je nato zanikala.

Amanda Bynes aprila lani. Foto: Profimedia

Februarja letos pa je na sodišče vložila prošnjo za končanje skrbništva, češ da ji njeno duševno in telesno zdravje zdaj dopuščata, da sama skrbi zase. Sodišče je v torek ugodilo njeni prošnji.

Primer Amande Bynes na neki način spominja na pevko Britney Spears, ki od lanske jeseni ni več pod skrbništvom svojega očeta. A za razliko od popzvezdnice sta se starša Amande Bynes strinjala, da se skrbništvo nad njo konča. "Lynn je izjemno srečna in ponosna na Amando," je dejal odvetnik igralkine matere, "strinja se s končanjem skrbništva, saj je Amanda trdo delala za to."

Oglejte si še: