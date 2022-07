Igralka potarnala, da ne zasluži dovolj za spodobno življenje

"Nimam dovolj dohodkov, da bi si lahko privoščila šestmesečni premor od igranja," je v intervjuju za The Hollywood Reporter izjavila Sydney Sweeney, zvezdnica serij HBO Evforija (Euphoria) in Beli lotos (The White Lotus), "nimam nikogar, ki bi me finančno podpiral, na kogar bi se lahko obrnila za plačilo računov in pomoč."

"Igralcev ne plačujejo več kot nekoč"

Štiriindvajsetletna igralka je eden najbolj prepoznavnih mladih obrazov v Hollywoodu, ob vlogah ima vrsto sponzorskih pogodb s prestižnimi znamkami, kot so Miu Miu, Laneige in Armani Beauty. Za te se odloča, ker ji igranje ne prinese tako velikih zaslužkov, kot bi si morda mislili. "Igralcev ne plačujejo več kot nekoč," je dejala, "s prihodom pretočnih platform prav tako ne dobivamo več nadomestil od distributerjev."

Foto: Reuters

Hiša za tri milijone dolarjev

"Če bi le igrala, si svojega načina življenja ne bi mogla privoščiti. Največje zvezde še vedno dobro zaslužijo, jaz pa moram pet odstotkov prihodkov dati svojim odvetnikom, deset odstotkov agentom in še kakšne tri odstotke svojim poslovnim svetovalcem. Plačilo, ki ga vsak mesec dajem publicistom, znaša več kot obrok hipoteke," je še potarnala igralka, ki ji vendarle ne gre tako zelo slabo, v začetku letošnjega leta si je namreč v Los Angelesu kupila razkošno domovanje za tri milijone dolarjev.

