Gašper Rifelj že drugič postal očka

Priljubljeni pevec Gašper Rifelj in plesalka Maja Geršak sta se razveselila drugega otroka. Dečka sta poimenovala Fran.

Enaintridesetletni Gašper Rifelj in Maja Geršak, ki sta se zaljubila v šovu Zvezde plešejo, sta dobila drugega otroka. Maja 2020 sta postala starša malemu Brinu.

Gašper in Maja sta skupaj nastopila tudi v Gašperjevem vidospotu Samo tvoj.

Da je Gašper tudi dober humorist in zna ženske očarati s komplimenti, je pokazal v tretji oddaji šova Leta štejejo na Planet TV, ko se je v ugibanju let preizkusil s pevko in prijateljico Ireno Yebuah Tiran.