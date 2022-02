David Foster o 35 let mlajši ženi: Veliko skupnega imava

72-letni David Foster je poročen s 37-letno Katharine McPhee in njuna razlika v letih je pogosto tema pogovora.

Kanadski skladatelj in 16-kratni grammyjev nagrajenec se je za revijo People odzval na nenehno izpostavljanje njegove zveze v javnosti: "Ljudje vedno govorijo o razliki v letih med mano in Kate, ampak vedno sem pravil, da lahko zakonu škodi veliko stvari, in razlika v letih je le ena od njih. Toliko stvari lahko gre narobe. Menim, da nama je lepo skupaj."

Foster in McPheejeva sta jasno povedala, da imata kljub starosti precej skupnega. Par je bil med pandemijo koronavirusa zelo ustvarjalen in za svoje oboževalce sta prirejala predstave od doma. Rezultat tega je The Kat and Dave Show na YouTubu.

Foto: Guliverimage

Slavni tekstopisec uživa v vlogi očeta 11-mesečnemu Rennieju, ki ga ima s Katherine. Par se je poročil leta 2019, s čimer je Katherine postala mačeha njegovim otrokom Sari (41), Erin (39), Jordanu (35), Alison (51) in Amy (48). Foster je bil namreč poročen že petkrat.

"Lepo je biti oče," je povedal za revijo. "Preveč klišejsko je, če bi rekel, da imam zdaj več časa. Vendar ga res imam."

Par se je spoznal leta 2016, ko je Katharine sodelovala v peti sezoni šova Ameriški idol, Foster pa je bil takrat eden od mentorjev v pevskem tekmovanju.