Brata princ Harry in princ William ne bosta nikoli več enaka #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kmalu po oznanitvi, da se princ Harry z ženo Meghan Markle umika od vseh kraljevih dolžnosti in tako tudi iz kraljeve družine, smo poročali o tem, kako naj bi novico sprejel njegov brat, princ William.

Sunday Times je poročal, da je užaloščen in prizadet, ker kraljeva družina očitno ni več "ekipa", dejal naj bi, da ga je podpiral vse življenje, zdaj pa ga ne more več.

Zdaj tuji mediji poročajo, da se strasti med bratoma še niso umirile, temveč se je pokazalo, da je Harryjeva in Meghanina odločitev za vedno spremenila odnos bratov.

William naj bi ga namreč že na začetku, ko je komaj začel razmerje z Meghan, opozarjal, da gresta prehitro, zdaj pa naj bi se prav zaradi nje umaknil od družine in se preselil na drugo celino. Njuno razmerje naj bi se zato "spremenilo za vedno", je vir povedal reviji People: "Med njima ne bo več tako, kot je bilo. Harry je osredotočen samo na prihodnost s svojo lastno družino in se ne ozira nazaj."

Napetost se je kazala na zadnjem kraljevem srečanju

Da med njima ni vse v redu, se je jasno kazalo med zadnjim uradnim kraljevim druženjem, preden bosta Harry in Meghan s 1. aprilom tudi uradno odstopila od kraljevih dolžnosti.

William in soproga Kate Middleton sta bila na slovesnosti v Westminstrski opatiji pred Harryjem in Meghan videti zadržana, kamere niso ujele nobenega pogovora, kaj šele šaljenja, kar je bilo prej vedno prisotno. Tudi strokovnjaki za branje z ustnic in govorico telesa pravijo, da je bila napetost med njimi očitna.

Če so v preteklosti na isti slovesnosti vsaj malo postali skupaj in na hitro poklepetali, letos tega nismo videli, William in Harry pa sta se tokrat držala bolj vsak zase.

Na zadnjem srečanju sta imela brata resna izraza na obrazu. Foto: Getty Images

Harry in Meghan bosta v teh dneh odpotovala nazaj v Kanado, kjer si nameravata ustvariti mirnejše in neodvisno življenje brez kraljevih nazivov. To si želita predvsem za svojega desetmesečnega sina Archieja, za katerega je Harry dejal, da noče, da odrašča v istem okolju kot je sam.

A po tem, ko bo med bratoma ocean, bo imel njun odnos še manj možnosti za zakrpanje, ugotavljajo kraljevi poznavalci, ki ob tem ne pozabijo omeniti njune pokojne mame, princese Diane, ki bi jo to po njihovih besedah vsekakor užalostilo. "Diana jima je vedno govorila: karkoli se zgodi, vedno imata drug drugega in hočem, da vedno držita skupaj," je pred kratkim razkrila priznana kraljeva biografinja Ingrid Seward, ki je osebno poznala Diano.

Preberite tudi: