74-letna igralka se je pohvalila z razgibanim spolnim življenjem

Igralka Suzanne Somers, ki si jo je slovensko občinstvo zapomnilo predvsem po humoristični nanizanki Step by Step (Korak za korakom), se je v nedavnem intervjuju razgovorila o svojem zakonu s producentom Alanom Hamelom.

74-letnica in deset let starejši Hamel sta poročena že od leta 1977, po vseh teh letih pa je strast v njunem zakonu še vedno živa, je zatrdila igralka.

"Najin odnos je bil vedno odličen. Zdaj, ko so najini otroci odrasli, so se poročili in odselili, pa se še bolj zabavava," je dejala in poudarila, da imata zelo razgibano spolno življenje.

"Pri teh letih večina ljudi misli, da je s tem konec. Midva pa že pred poldnevom trikrat seksava," je izjavila.

A pestro spolno življenje ni edina skrivnost trdnega zakona, je še dejala. "Mislim, da se v zvezo spustimo, ker si želimo pozornosti. In midva sva ves čas pozorna drug do drugega, dajeva si komplimente," je pojasnila, "moj mož ima 84 let in videti je kot Steve McQueen. Čudovit je in to mu tudi povem."

