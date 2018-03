Stilska preobrazba najboljše barmanke na svetu #video

Nov teden prinaša novo svežo in zabavno stilsko preobrazbo! Tokrat so v oddaji Projekt Diva preobrazili najboljšo barmanko na svetu Drago Kepeš.

Foto: Planet TV

Lucija Gubenšek je s pomočjo svojega kreativnega tima Dragi uresničila eno izmed največjih želj - preobrazbo po zgledu njene velike vzornice Madonne.

Foto: Planet TV / IMDb

Vodja dveh kavarn in mama 13-letnega Tiana večino časa preživi v delovni uniformi. V zasebnem življenju obožuje črna oblačila in ne sledi najnovejšim modnim trendom. Rumene in rožnate barve ne mara: ''Nisem bejbika. Sem bolj, kako bi rekla, močna ženska."

Zase pravi, da je najraje drugačna, kar se odraža v njenem vsakodnevnem stilu - od oblačil in pričeske pa vse do mejkapa. Liči se na svoj način, za katerega se pošali, da "ni ravno za v javnost".

Njeno preobrazbo v divo si lahko pogledate v spodnjem videoposnetku.

Projekt Diva je oddaja v kateri ekipa profesionalcev vsak teden poskrbi za sanjsko stilsko preobrazbo vsakdanje Slovenke, z zanimivo življenjsko zgodbo. Na sporedu je vsako nedeljo ob 18.15 na Planet TV.