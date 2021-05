Prihaja popotniška oddaja S kavča na plano

Na Siol.net v torek, 18. maja, prihaja nova spletna oddaja S kavča na plano , v kateri gledalce po manj znanih in manj obljudenih, skritih kotičkih Slovenije popeljala brata Aleš in Igor Novak, ki sta z džipom prevozila afriško puščavo vse do Bamakija v Maliju. Na posebej zabaven način bosta predstavila, kako aktivno in atraktivno preživeti dopust ali si le popestriti vikend z nekoliko drugačnim izletom. “Videli bomo, kar po navadi spregledamo, ker nas večina sploh ne ve, da to obstaja. Videli bomo Slovenijo, kot je še ne poznamo,” sta bila nad izbranimi lokacijami, pa čeprav sta poprej z motorjem že prevozila celo Slovenijo, pozitivno presenečena tudi Aleš in Igor.

Potovanja širijo obzorja, nas napolnijo z energijo, pozitivno prispevajo k partnerskim in družinskim odnosom ter krepijo duha. Če se je v letu 2021 manj potovalo kot prejšnja leta, bomo na Siol.net poskrbeli, da obudimo raziskovalni duh in bralce popeljemo po skritih kotičkih Slovenije. V oddaji S kavča na plano bomo na njuni novi odpravi po Sloveniji spremljali Aleša in Igorja Novaka.

Sicer znani stand-up komik in avanturist Aleš Novak si je namreč zadal poseben cilj, in sicer da se bo s starejšim bratom Igorjem Novakom lotil spoznavanja skritih kotičkov Slovenije. Ker pa je Igor, sicer programer, tudi zaprisežen zapečkar, je bil to poseben izziv, njuna skupna pot pa polna zabavnih dogodivščin.

Kako si lahko ogledam oddaje? Kje jih najdem?



Njuno pot, ki bo zagotovo nasmejala tudi najzahtevnejše med vami in postregla s številnimi novimi izletniškimi idejami, boste lahko na Siol.net spremljali skozi šest tedenskih oddaj. Prva oddajo bo na voljo že v torek, 18. maja, potem pa bo vsak teden v spletno videoknjižnico pod zavihkom S kavča na plano dodana nova oddaja. V knjižnici bo tako mogoče pogledati katerokoli do takrat objavljeno oddajo, torej tudi za nazaj.

Katere destinacije bomo videli v oddaji?

Izbrali smo lokacije, kjer ne bo mrgolelo turistov. Gre za skrite kotičke, a polne najrazličnejših aktivnosti. Čeprav sta brata Aleš in Igor z motorjem že obiskala vse slovenske občine, bo tokratna pot drugačna. ”Pri obisku vseh slovenskih občin sva bila bolj ’na hitro’, šlo je bolj za kvantiteto, ne toliko za kvaliteto obiskov. No, tokrat sva si pa zadala malo manj destinacij in si za te vzela malo več časa. Bila sva na takšnih koncih, da so včasih še lokalci bili presenečeni, da sva jih našla.”

V oddaji S kavča na plano nam bosta predstavila drugačen način počitnikovanja, počitnikovanja v stiku z naravo. Z gledalci bosta delila raznovrstne uporabne nasvete, od tega kako načrtovati pot, kje kampirati, kako pripraviti vozilo in kaj vzeti s sabo ter česa ne.

Na vprašanje, zakaj bi si morali gledalci ogledati oddaje S kavča na plano, brata odgovarjata: “Če mislite, da je turistična Slovenija samo Bled, Postojna in Piran, potem je ogled oddaje S kavča na plano praktično nujen. A ste že slišali za Željnske jame? A veste, da lahko v bregu najdemo ravnino in s tem postane kolesarjenje enostavno? A veste, da lahko v Sloveniji veslamo pod zemljo? Vse te odgovore dobite v oddaji S kavča na plano. Midva jih že imava, posnete ;).”