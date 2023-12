Zimski oddih v romantični Izoli

Oglasno sporočilo

Silvestrujte v Izoli – izberite udobno bivanje v enem izmed izolskih hotelov, predajte se vrhunski kulinariki in uživajte v prazničnem vzdušju ob morju, ki bo na Ledenem otoku trajalo vse do 21. januarja 2024.

Foto: Alen Vouk

Zabavajte se na izolskem Ledenem otoku

Izola, ki še vedno nosi nekdanji ribiški čar, se pozimi spremeni v Ledeni otok. Ta nudi zabavo za vse starosti – predajte se radostim na drsališču ob morju, ob koncih tedna pa prisluhnite pestremu glasbenemu programu, ki vas bo razvedril v očarljivem parku Pietro Coppo. Obisk parka bo ob nedeljah navdušil predvsem otroke, ki si bodo lahko ogledali gledališko predstavo, medtem ko boste lahko starši uživali v ponudbi toplih dobrot v zimskih hiškah.

Preživite konec leta ob morju

V Izoli bo posebej živahno zadnji decembrski konec tedna, ko bo otroke 30. decembra najprej obiskal dedek Mraz, sledila pa bo zabava z Dejanom Dogaja. Odštevanje do novega leta na prizorišču ob morju bo zabavno, saj bo poskrbljeno za zabavo in ples. V čas disko krogel, svetlečih oblačil in zlatega obdobja disko glasbe vas bo vrnila zasedba ABBA Mia, plesna glasba pa se bo nadaljevala še pozno v noč z Roxie bendom. Novoletno dogajanje bo sklenjeno 1. januarja z zasedbo Elvis Presley tribute.

Izolana – hiša morja: odkrijte morske skrivnosti

Pridružite se nam v muzeju Izolana – hiša morja in doživite edinstveno potovanje skozi bogato zgodovino Izole, ki sta jo oblikovala predvsem ribištvo in ribja predelovalna industrija. Izolana vas bo očarala s številnimi interaktivnimi vsebinami in izjemno zbirko ladijskih modelov.

Preizkusite se v vezanju ribiških vozlov ali se prepustite nostalgiji ob ogledu zbirke, posvečene Delamarisu. Ne zamudite niti priložnosti, da spoznate Parenzano, danes čudovito kolesarsko pot, ki vodi skozi slikovite pokrajine. Po njej se lahko celo virtualno zapeljete!

Izolana bo odprta od 26. do 30. decembra od 11. do 17. ure.

Foto: Občina Izola

Okusite izvrstno morsko kulinariko

Po zimskih doživetjih na Ledenem otoku in raziskovanju mesta je čas, da si naberete novih moči. Prepustite se okusom lokalne kulinarike, ki slovi po svežih morskih dobrotah. Okusite tradicionalne jedi, ki so se prenašale skozi generacije, ali pa se prepustite inovativnim krožnikom, na katerih se tradicija sreča s sodobnostjo.

Naj izolski chefi pričarajo pravo doživetje na vašem krožniku, medtem ko uživate v prijetnem ambientu obmorskih restavracij.

Spoznajte obraze izolske kulinarike in jih obiščite!

Foto: Jaka Ivančič

Privoščite si udobno bivanje

Da bo vaš obisk Izole brezskrben, si privoščite bivanje v enem izmed izolskih hotelov; ponekod so za vas pripravili posebne praznične ponudbe.

Hotel Marina, ki je tik ob mandraču in v neposredni bližini ikoničnega svetilnika, omogoča razkošno bivanje z nepozabnim pogledom na morje. Restavracija, ki je že več let prejemnica Michelinovega priporočila in letos tudi trajnostnega znaka Green Cuisine, vam pričara vrhunske kulinarične užitke. Za vse, ki vam je mar za naravi prijaznejše bivanje, je tik ob obmorski promenadi letos odprl vrata Dolcemente Garni Hotel. Ponaša se s trajnostnim znakom Green Accommmodation, sladkosnede pa razveseli z legendarno sladico Izolanko, ki jo za vas pripravljajo v slaščičarni. Tudi belvederski Hotel Cliff je prava izbira za vse, ki sledite zelenim usmeritvam in vam oznaka Green Accommodation pomembna prednost. Očara z izjemno »višto«; pogledom, kjer je Izola na dlani - popolno sprostitev pa zagotovi v prijetnem velnes in spa centru. Za tiste, ki cenite eleganco in sodobnost, je DeGrassi Boutique Garni Hotel prava izbira. S svojimi modernimi sobami in bogatim aperitivo barom vam omogoča sproščeno in udobno bivanje. Družine z otroci se bodo odlično počutile v Savinem resortu San Simon na odlični lokaciji za sprehode ob morju, z bazeni in hotelskim velnesom, kjer so dobrodošli tudi zunanji obiskovalci.

Foto: Rok Jurman

