Med taborjenjem jo je na stranišču v zadnjico ugriznil medved

Pred tednom dni je bila Shannon Stevens z bratom in njegovo zaročenko na taborjenju v divjini, kjer so poleg šotora imeli tudi stranišče na prostem.

Neljubi pripetljaj se je zgodil, ko je Stevensova šla na stranišče. Ko je sedla nanj, je začutila ugriz, zakričala in pobegnila, poroča STA.

Družba na taborjenju je sprva mislila, da jo je ugriznila veverica, ko pa so odšli preverit stranišče, so v straniščni luknji zagledali medvedjo glavo. Nemudoma so zaprli pokrov stranišča in pobegnili v šotor, zjutraj pa medveda ni bilo več, navaja STA. Pozneje so po sledeh v snegu ugotovili, da je šlo za črnega medveda.

Stevensovi so medtem oskrbeli rano na zadnjici, k sreči ugriz ni pustil hujših posledic.