Zadar z okolico ima vse, kar potrebujete za nepozabne počitnice

Sprehodite se po številnih ulicah polotoka Zadar. Foto: Ivan Čorić

Ugnezdeni ob slikovitem osrednjem delu Jadranske obale se mesteci Zadar in Biograd razkrivata z očarljivo pripovedjo, prepleteno z bogato zgodovino, kulturno dediščino in osupljivimi naravnimi pokrajinami. Ta cilja ne nudita le vpogleda v osupljivo hrvaško obalo, temveč tudi vabita k raziskovanju njene raznolike preteklosti in živahne sedanjosti. Poglobimo se v zgodovinske ulice Zadra, mirne otoke, ki objemajo zadrsko regijo, in neustavljiv čar mesteca Biograd in Biogradske riviere.

Začnite svoje raziskovanje Biograške riviere iz Marine Kornati v Biogradu na Moru. Foto: TB Biograd na Moru

Zadar – Zlitje zgodovine in sodobnosti

Zadar brez težav povezuje starodavno zgodovino s sodobno živahnostjo mesta. Ne glede na to, ali se odločite raziskati mesto zjutraj ali zvečer, vam toplo priporočamo, da se poglobite v njegovo okusno kuhinjo in vina. Začnite dan z obiskom živahne tržnice v Zadru, živahnega srca mesta, kjer se lahko srečate z lokalnimi prodajalci in izberete najbolj sveže sadje, zelenjavo in morske sadeže. Nato se sprehodite po ulicah in odkrijte zakladnico rimskih, srednjeveških in renesančnih arhitekturnih čudes: cerkve, muzeje in trge. Popoldne ali zvečer se prepustite čarom mestne kulinarike v eni izmed njegovih čarobnih restavracij. Razvajajte se z morskimi dobrotami, kot so vešče pečena riba ali mikavna solata s hobotnico, obogatene z lokalnim olivnim oljem, tekočim zlatom regije. Svoj obrok dopolnite s kozarcem izbranega vina, morda Zinfandela iz regije, in uživajte v bistvu Zadra. Ko se sprehajate ob obali, vas obkrožajo melodiozni zvoki Morskih orgljev in osupljiv svetlobni spektakel Pozdrava Soncu, sončne naprave, ki poudarja znani zahod sonca mesta – spektakel, ki ga je slavil celo Alfred Hitchcock.

Odkrijte zgodovino Zadra: raziščite starodavni rimski Forum in cerkev sv. Donata Foto: TB Zadar Region

Raziskovanje zadrskega arhipelaga

Odpotujte na domišljijsko potovanje skozi očarljivi arhipelag zadrskih regij, kjer se poleg zgodovinskih ulic Zadra razprostira mozaik očarljivih otokov, ki dodajo dodatno dimenzijo temu obalnemu raju. Skakanje med otoki je tukaj priljubljena dejavnost, saj vas čaka vrsta otokov, vsak edinstven in vreden odkrivanja. Od očarljivega Ugljana in Pašmana do nedotaknjenih Silbe in Molata so možnosti obilne. Ljubitelji avanture bodo našli vrsto dejavnosti, od potapljanja v živahni morski svet do prečkanja pohodniških ali kolesarskih poti, ki ponujajo panoramske razglede. Priporočamo raziskovanje Ugljana, otoka oljk in tradicionalne kamnite arhitekture, kjer ostanki beneške trdnjave sv. Mihaela ponujajo spektakularne razglede, dosegljive s kolesarjenjem ali pohodništvom. Veslanje s kajaki po skritih zalivih in raziskovanje čudovitih potapljaških mest obljubljata vznemirljive spomine sredi naravnih čudes tega otoka raja. Jadralci so vabljeni, da raziskujejo odprte vode zadrskega arhipelaga, odkrivajo skrite sidrišča in nedotaknjeno lepoto, zagotavljajoč nepozabno jadralno odisejo.

Biograd: Pomorsko zatočišče za vse

Nahaja se na očarljivem osrednjem delu Jadranske obale. Biograd na Moru se je razvil v zatočišče za ljubitelje morja, privabljajoč jadralce in ljubitelje čolnov s svojimi kristalno čistimi vodami in nežnimi morskimi sapicami. Mestna marina, okrašena s prestižno modro zastavo za svojo ekološko odličnost, služi kot vrata do številnih otokov, ki čakajo, da jih odkrijemo. Za tiste, ki iščejo bolj sproščeno pomorsko izkušnjo, Biograd ponuja različne priložnosti za izlet z ladjico, ki obiskovalcem omogočajo odkrivanje skritih zalivov in bližnjih otokov, kot sta Planac in Pašman. Družine, ki iščejo edinstveno doživetje počitnic, bodo našle mir na bližnjih plažah med kraji Pakoštane in Sv. Filip i Jakov. Odpotujte v največji zabaviščni vodni park v regiji, Dalmaland, za razburljivo družinsko avanturo. Sodelujte v eni izmed atrakcij parka in ustvarite nepozabne spomine v sijaju Biograda na Moru.

Ne zamudite popolnega namestitvenega prostora

Ustvarite najlepše družinske spomine v Resortih Ilirija. Foto: Jakov Baričić

Nahajajoč se na Biograški rivieri v osrednjem delu Jadranske obale je Resort Ilirija popolna mešanica družinskih počitnic s pridihom pustolovščine. Gosti se lahko sprostijo v udobnem namestitvenem objektu, uživajo v okusnih domačih jedeh in se osvežijo z različnimi tretmaji v spa centru. Če iščete romantični pobeg ali družinske počitnice, Resort Ilirija pomeni nepozabno doživetje v eni najčarobnejših destinacij na Hrvaškem.