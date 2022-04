Za slavno vilo še kar ne najdejo kupca, ceno bodo spet znižali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rimski dvorec Casino dell'Aurora, znan tudi kot vila Ludovisi, je zaradi hudega spora med dediči že mesece na prodaj. Za zgodovinsko zgradbo, katere vrednost so prvotno postavili pri 471 milijonih evrov, pa nikakor ne najdejo kupca. Pred kratkim so priredili že drugo dražbo, ki se je ni udeležil nihče.

Prodaja zaradi spora med dediči

Vila je bila dolgo sedež plemiške družine Ludovisi Boncompagni, zdaj pa v njej živi 72-letna princesa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, vdova princa Nicola Ludovisija Boncompagnija, sicer v Teksasu rojena nekdanja igralka. Potem ko se po smrti moža glede dediščine ni mogla dogovoriti z njegovimi otroki iz prvega zakona, je vila, ki velja za "najdražji dom na svetu", na prodaj.

V vili zdaj živi princesa Ludovisi, ki pa se bo morala ob morebitni prodaji izseliti. Foto: Guliverimage/AP

Prvotno so vrednost vile ocenili na 471 milijonov evrov, od tega dobrih 350 milijonov evrov samo za fresko Caravaggia, ki jo krasi. Gre za edino stensko poslikavo, ki jo je ta baročni mojster kdaj naslikal. Na njej so upodobljeni rimski bogovi Jupiter, Neptun in Pluton, skupaj s simboli zodiaka v središču.

2.800 kvadratnih metrov velika vila kupca ni našla že na prvi, januarski dražbi, zato so njeno ceno znižali za 20 odstotkov. Zdaj naj bi jo ponovno znižali še za dodatnih 20 odstotkov, na 301 milijon evrov.

