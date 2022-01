Najdražja vila na svetu išče kupca, a te cene ni pripravljen plačati nihče #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na "dražbi stoletja" so za skoraj pol milijarde evrov skušali prodati starodavno palačo v Rimu, ki jo krasijo dela nekaterih največjih umetnikov v zgodovini.

V torek se je na dražbi, ki jo je odredilo sodišče, znašel rimski dvorec Casino dell'Aurora, znan tudi kot vila Ludovisi. Gre za eno najlepših zgodovinskih rezidenc v Rimu, ki ob dolgi preteklosti v sebi skriva dela slovitih mojstrov umetnosti, med drugim edino znano stropno poslikavo, ki jo je kdaj naslikal Caravaggio.

Caravaggieva poslikava Jupiter, Neptun in Pluton Foto: Guliverimage/AP

Vila, zgrajena leta 1570, je v lasti družine Ludovisi vse od začetka 17. stoletja, zdaj pa je sodišče odredilo, da jo je treba prodati. Zakaj? Zaradi najbolj značilnega vzroka: dediščinskega spora. Lastijo si jo namreč tako otroci zadnjega lastnika, princa Nicola Boncompagnija Ludovisija, ki je umrl leta 2018, kot njegova tretja žena, v Teksasu rojena princesa Rita Jenrett Boncompagni Ludovisi.

Princesa Ludovisi, ki se bo morala ob prodaji izseliti iz vile. Foto: Guliverimage/AP

Čeprav je v precej slabem stanju in bi bilo treba v njeno obnovo vložiti več milijonov evrov, vrednost zgradbe in pripadajočega posestva ocenjujejo na vrtoglavih 471 milijonov evrov. Predvsem zaradi umetnostnih del, ki jih skriva – samo Caravaggieva poslikava naj bi bila vredna prek 300 milijonov evrov.

Ob italijanskih renesančnih mojstrih v vili Ludovisi visijo dela še mnogo drugih slavnih umetnikov, med drugim Marca Chagalla, Pabla Picassa in Salvadorja Dalija (na fotografiji). Foto: Guliverimage/AP

Na torkovi dražbi niso prejeli niti ene ponudbe, čeprav je bila minimalna cena postavljena pod vrednostjo zgradbe, sprejeti so bili pripravljeni tudi "le" 353 milijonov evrov. A kupca kljub temu ni bilo.

Prodaja pa s tem ni odpovedana, aprila bodo dražbo ponovili, takrat naj bi bila cena kar 20 odstotkov nižja.

Foto: Guliverimage/AP

Možnost, da bi vila, z njo pa dela velikih italijanskih mojstrov, padla v roke tujih bogatašev, je medtem močno razburila italijansko javnost. Kulturniki od države zahtevajo, da posreduje in prodajo prepreči, zagnali so tudi spletno peticijo, s katero želijo preprečiti "razprodajo kulture" in ki je zbrala že več kot 35 tisoč podpisov.

Italijanska zakonodaja sicer dopušča, da oblasti preprečijo prodajo vile zasebnemu kupcu, a to le tako, da jo kupijo za isti znesek, kot ga je ta pripravljen plačati.

Oglejte si še: