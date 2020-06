Vaš poletni dom blizu doma v deželi štorkelj

Oglasno sporočilo

Predstavljajte si prostrana polja in livade, kjer vas prebudi oglašanje štorkelj in brenčanje čebel ter brbotanje črne termomineralne vode. Jutro pozdravite s kavico na terasi pred leseno hiško. Otroci se medtem lovijo med drevesi na bližnjem travniku in že komaj čakajo, da se odpravite v vodni park, ki je le lučaj oddaljen od hišk. Tako se lahko začne vaše počitniško jutro v Prekmurski vasi Ajda.

Očarljive lesene hiške so navdahnile cimprače, tipične prekmurske hiške, krite s slamo. Nove hiške so krite s trstiko, za razliko od cimprač pa je v njih veliko svetlobe in udobja, v katerem boste s svojo družino našli popolno zatočišče v poletnih mesecih in se osredotočili le na ustvarjanje novih nepozabnih spominov s svojimi najdražjimi. Zdaj pa je tudi, bolj kot kdajkoli prej, pomembno, da to lahko storite varno in brezskrbno, zato so v skupini Sava Hotels & Resorts v svojih hotelih in številnih edinstvenih namestitvah v objemu narave, kot je tudi Prekmurska vas Ajda, vpeljali ukrepe čistoče in higiene, ki so jih zelo nadgradili. Poimenovali so jih Sava Hotels & Resorts Higienski Standard Plus, ki več kot le upoštevajo priporočila pristojnih zdravstvenih inštitucij. Poleg tega, da ob prihodu na destinacijo vsak gost prejme komplet osebne zaščite, ki vsebuje zaščitno masko in sredstvo za razkuževanje, namenjajo tudi dodatno pozornost razkuževanju površin v hiškah. Za najučinkovitejšo dezinfekcijo sob uporabljamo najnovejšo tehnologijo, ki sobe popolnoma dezinficira pred prihodom novega gosta, in ki ima certifikat za učinkovito delovanje tudi proti koronavirusu, na recepciji pa imamo nameščene tudi termokamere za preverjanje telesne temperature gostov. Tako se na počitnikovanju res lahko sprostite in svoj čas ter energijo posvetite le uživanju v trenutkih, ki bodo ostali z vami za vedno.

Površine v hiškah so redno razkužene, tako da lahko brezskrbno in varno uživate v oddihu.

Obdane z zelenjem nudijo hiške v Prekmurski vasi Ajda popoln oddih in stik z naravo. Med bivanjem tako začutite umirjeno ravnovesje prekmurskih ravnic in navdihujoče vitalne energije termalnih vrelcev. Čeprav je Prekmurska vas Ajda namenjena predvsem tistim, ki imajo na počitnicah radi neodvisnost in v sebi skrivajo pustolovski duh, imajo hišice tudi vse prednosti bivanja v hotelih. Uživate lahko v kulinaričnih specialitetah hotela Ajda v Termah 3000 – Moravske Toplice, prosto pa vstopate tudi v enega največjih in najbolj adrenalinskih vodnih parkov v Evropi, Termalni park Terme 3000.

Na več kot 5.200 m2 površine se lahko osvežite, zabavate, čofotate, nabirate plavalne zamahe, se prepustite brzicam, gejzirjem in slapovom, se preizkusite v plavanju proti toku ali uživate in "vreščite" na toboganih. Na svoj račun v prekmurskem vodnem raju ne bodo prišli le ljubitelji sproščanja, ampak tudi adrenalinski navdušenci. Ti se bodo razveselili tobogana AquaLoop, ki ga je ameriška revija Architectural Digest zaradi 360-stopinjskega obrata uvrstila med osem najstrašnejših vodnih toboganov na svetu. Če vas to ni prepričalo, naj vam predstavimo še eno zvezdo vodnega parka Terme 3000, tobogan Kamikaza s prostim padom, kjer se z 22 metrov poženete v globino s pospeškom 9,8 m/s. Za adrenalinski finale pa si lahko privoščite še 140 metrov dolg štrkov let na zip linu 10 metrov nad tobogani in bazeni.

Na več kot 5.200 m2 površine se lahko osvežite, zabavate, čofotate, nabirate plavalne zamahe, se prepustite brzicam, gejzirjem in slapovom, se preizkusite v plavanju proti toku ali uživate in "vreščite" na toboganih.

Veselje in stik z naravo bodo otroci našli tudi na novem otroškem igrišču v Prekmurski vasi Ajda. Raziskovali in zabavali se bodo lahko na lesenih igralih. Te sestavljajo plezalo »gozd«, ki krepi koordinacijo in motoriko ob plezanju po mrežah in lesenih plezalnih elementih, kombinirano igralo s stolpi za krepitev stabilnosti in orientacije, gugalnice in dinamične plošče za boljše ravnotežje in peskovnik za najmlajše za prosto in domišljijsko igro otrok.

Igrišče, ki bo navdušilo vaše najmlajše.

Medtem ko se otroci igrajo, se starši lahko sezujete in se sprehodite po bosonogi poti, ki jo sestavlja šest različnih podlag iz prekmurske narave. Podlagi iz akacije, ki raste ob Murinih mrtvicah, ter divjega kostanja, ki ponekod bogati rastlinstvo Prekmurja, vas bosta postavili na trdna prekmurska tla, medtem ko prodec, sekanci in lubje vašim bosim stopalom obljubljajo kar se da nežno doživetje. Hojo po bosonogi poti še posebej priporočamo vsem, ki se počutite utrujeno in preživite veliko časa v zaprtih prostorih. Da bi zmanjšali stres in pobegnili pred vsakdanjimi obremenitvami lahko za počitek in umiritev pobegnete tudi v zavetje in objem dreves. Drevesa so vir življenjske energije in pozitivno vplivajo na počutje, pomirjajo ter napolnijo z energijo. Vsako drevo ima svoje specifične lastnosti. V parku dreves so označena, tako da boste lažje našli svoje drevo. Objemite ga in se prepustite njegovi blagodejni energiji.

Bosonogo pot v Prekmurski vasi Ajda sestavlja šest različnih podlag iz prekmurske narave.

V Termah 3000 – Moravske Toplice pa se kot doma ne bodo počutile le družine! Tudi pari boste v idilični prekmurski pokrajini kot prerojeni. Že samo ime Prekmurje nam pove, da gre za svet onkraj (prek). Za mnoge to ni le svet onkraj Mure, pač pa tudi onkraj hitenja in drvenja, onkraj slabe volje in skrbi, celo onkraj bolezni, saj se je sloves o zdravilnih vodah tukajšnjih vrelcev že davno razširil med ljudi. Tudi zato je Prekmurje destinacija, ki v svoj objem vabi vse, željne razvajanja, predvsem romantike, ki se zjutraj radi zbudijo v mehki postelji ob dišečem domačem zajtrku, dan preživijo ob ležernem poležavanju ob bazenih, se sproščajo v savnah in na masažah in se z roko v roki sprehajajo po prostranih prekmurskih ravnicah. Zdelo se vama bo, kot da sta v drugem svetu, kjer je vse bolj mirno, počasno, naravno, na drugi strani bosta lahko našla tudi vrsto vznemirljivih izkušenj, divjo zelenomodro reko, adrenalinske razgledne točke, ples ob ognju, gostoljubje domačinov in pestro ponudbo tradicionalne kulinarike, ob kateri si bosta obliznila prste.

V Prekmurju se vama bo zdelo, kot da sta v drugem svetu, kjer čas teče počasneje.

Če vam po vodnih vragolijah in sproščujočih aktivnostih v naravi okoli Prekmurske vasi Ajda ostane še kaj energije, se odpravite na raziskovanje Prekmurja, ki vas ne bo pustilo ravnodušne. V okolici term najdete kar dva doživljajska parka – pustolovski park Bukovniško jezero in Vulkanijo. Veliko kmetij odpira svoja vrata in tudi omogoča pogled v domovanja svojih živali. Obiščete lahko nasad orhidej Ocean Orchids, ki so zrasle s pomočjo termalne vode, pogledate, kje so doma štorklje in obiščete Evropsko vas štorkelj - Veliko Polano, si ogledate pripravo pravega prekmurskega bučnega olja ter se ustavite na otoku ljubezni, naravnem otoku na Muri. Ljubitelji aktivnega oddiha ne smete zamuditi možnosti kolesarjenja po idiličnem prekmurskem okolju. Delček čarobnosti Prekmurja boste doživeli, ko se boste s kolesom odpeljali v Krajinski park Goričko, med mogočne zidove največjega gradu na Slovenskem, ali pa si privoščili sproščujoč izlet ob številnih Murinih rečnih rokavih.

Ljubitelji aktivnega oddiha ne smete zamuditi možnosti kolesarjenja po idiličnem prekmurskem okolju.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Turizem d. d.