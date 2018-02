V Pjongčangu stoji najbolj črna stavba na svetu

Vantablack, ki so ga leta 2014 za rabo v vesoljski tehnologiji razvili v britanskem nanotehnološkem podjetju Surrey Nanosystems, je najbolj črn material na svetu, saj vpije kar 99,96 odstotka svetlobe.

Z njim se lahko prek arhitekturne postavitve avtorja Asifa Khana spoznavajo tudi obiskovalci in udeleženci letošnjih olimpijskih iger. Tisti, ki so se s črno-črnim materialom že neposredno srečali, pričajo o popačitvi prostorske predstave.

Fasada paviljona londonskega arhitekta je prekrita z derivatom najbolj črnega materiala - vantablack VBx2, ki s skoraj popolno absorpcijo svetlobe zmanjša svojo tridimenzionalnost in ustvarja iluzijo črne praznine sredi dnevne svetlobe.

Objekt, zgrajen iz štirih velikih ukrivljenih sten, oblečenih v črnino, prekriva na tisoče drobnih luči, ki podnevi spominjajo na nočni pogled v vesolje.

V notranjosti je instalacija z vodo, v kateri se obiskovalec spet sreča s svojevrstno čutno izkušnjo. V tem primeru z različnimi ritmi, ki jih ustvarjajo kapljice vode, ki padajo, se razlivajo in premikajo po vodni pokrajini. Nastaja jih 25 tisoč na minuto.

Ustvarjalec Asif Khan za strukturo pravi, da od daleč deluje kot okno, ki razpira pogled v globino vesolja. S približevanjem se ta vtis širi in na koncu prekrije celotno vidno polje. Vstop v stavbo je pospremljen z občutkom, da vas je pogoltnil oblak črnine. Popolno nasprotje temu pa prinaša svetla vodna instalacija v notranjosti.

Kot bi gledal v večnost, izkušnjo z objektom še opisuje arhitekt, ki je za spletni portal o arhitekturi in oblikovanju Dezeen povedal, da je bila izvedba projekta zaradi klimatskih pogojev - nizkih temperatur in močnega vetra - velik izziv in da v Olimpijskem parku ni veliko časa za to, da bi kaj šlo narobe.