Bo Dubrovnik ostal brez novih restavracij?

Župan Dubrovnika Mato Franković je za hrvaške medije danes pojasnil, da novi ukrepi na neki način pomenijo prepoved odpiranja novih restavracij.

Omejili bodi dovolilnice za gostinske dejavnosti

Odpiranja novih restavracij dejansko ne bodo prepovedali, vendar pa ne bodo izdajali dovolilnic za postavitev teras na javnih površinah. Kot je pojasnil Franković, 99 odstotkov restavracij v starem mestnem jedru deluje večinoma na terasah, saj so notranjosti gostinskih lokalov v poslopjih starega mesta jedra premajhne za tovrstno dejavnost.

Foto: Reuters Mestna uprava prav tako načrtuje, da bodo morali v prihodnjem letu vsi gostinci, ki imajo več kot 25 kvadratnih metrov najetih javnih prostorov za terase, skrčiti terase za dodatnih deset odstotkov površine. Mesto je že lani zahtevalo zmanjšanje teras za petino njihovih površin.

Če bodo medtem zaprli katerega od lokalov, lastniki restavracij, ki so v bližini, ne bodo imeli pravice do dodatnega prostora. To je Franković napovedal že v pogovoru za ameriško televizijo CNN na začetku tedna. Frankovića so predstavili kot "borca proti negativnim vplivom množičnega turizma".

Med drugim so od lani v Dubrovniku omejili obiske z ladij za križarjenje v mestnem jedru na potnike z dveh ladij dnevno. Ukinili so dovolilnice za štiri petine stojnic s spominki. Z osrednje ulice Stradun so tudi odstranili številne bankomate.

Prebivalci Dubrovnika odločitev uprave pozdravljajo

S temi ukrepi nameravajo v Dubrovniku sprostiti dodatni javni prostor za prebivalce in obiskovalce starega dela mesta, ki se spopada s prevelikim številom turistov na omejenem prostoru. Gostincem mesto poslej tudi ponuja petletne pogodbe, namesto dosedanjih letnih pogodb. Mestne oblasti menijo, da bodo na tak način zagotovile njihovo bolj varno poslovanje, mestu pa bolj odgovorno upravljanje javnega prostora.

Foto: Reuters Gostinci opozarjajo, da desetodstotno zmanjšanje njihovega poslovnega prostora pomeni tudi izgubo približno deset odstotkov prihodkov v poletnih mesecih. Upajo, da jim ne bodo treba odpuščati delavcev. Trdijo tudi, da vse gostinske terase ne ovirajo pešcev, je danes poročal Jutarnji list na svoji spletni strani.

Večina prebivalcev starega dela Dubrovnika podpira odločitev mestne uprave, ker menijo, da je treba skrčiti terase gostinskih objektov ter sprostiti več prostora na ulicah, ki jih med poletno sezono preplavijo turisti. So pa tudi tisti, ki menijo, da mesto uvaja "severnokorejski sistem", ki ščiti obstoječe gostince in ne dovoli odpiranja novih restavracij.

CNN je v svojem prispevku še poročal, da je Dubrovnik prvo mesto na svetu, ki bo uveljavilo tako stroge ukrepe. Spomnili so, da so podobno odločitev poskusili uveljaviti v Benetkah leta 2017, predvsem z namenom, da bi prepovedali restavracije hitre prehrane, a ukrep ni preprečil odpiranja novih tovrstnih lokalov.