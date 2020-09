Užitki od reke do neba v Dolini Soče

V Dolini Soče jesen teče od reke do neba. Tedni za pohodnike in gurmane so vseslovenski praznik razgledov in dobrot. Dolina Soče je bila že poleti med najbolj priljubljenimi cilji Slovencev, jesen pa je v Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Kanalu tradicionalno aktivna in okusna. Oktobra lahko v štirih tednih doživite kar 40 pohodniških in gourmet poslastic.

Gurmanske in pohodniške poti v Dolini Soče to jesen tečejo od reke do neba. Foto: Jošt Gantar

Tedni za pohodnike in gurmane

Sestavite svoj idealni oddih z vodenimi turami ali samostojnimi izleti, saj so v Turizmu Dolina Soče s soorganizatorji pripravili ves GPS doživetij. Pridružite se lahko malim skupinam na vodenih pohodih in kolesarskih turah ali se opremite z GPX-koordinatami za samostojne potepe. Za polnjenje energije bodo skrbeli soški gostinski ponudniki z jesenskimi jedilniki in lokalnimi specialitetami – od kobariških štrukljev do tolminske frike s krompirjem in sirom, od buških krafov s suhimi hruškami in čomp s skuto do kanalskega kostanja. Dežela živih voda in živih planin s tritisočletno tradicijo kliče na jesensko sprostitev v naravi.

Štiri tedne lahko uživate v organiziranih pohodih in izbranih jesenskih jedilnikih. Foto: Jošt Gantar

GPS doživetji - Gurmanske in pohodniške smeri Doline Soče

Program organiziranih pohodov je primeren za vse stopnje pripravljenosti, od lahkotnih sprehodov ob smaragdni reki Soči do zahtevnejših vzponov v osrčje Julijskih Alp. "Tradicionalni Festival pohodništva Doline Soče, kobariški Jestival in tolminski Frika Fest se letos izvajajo drugače. Pohodniške poti smo prepletli s kulinariko posoških gostincev in nastal je idealen jesenski GPS po vsej Dolini Soče. Naše Gurmanske in Pohodniške smeri tečejo od reke do neba. Glede na tok reke Soče smo lokalne ponudnike v Bovcu, Kobaridu, Tolminu in Kanalu letos še tesneje povezali v skupen program vodenih pohodniških in kolesarskih tur, ki jih idealno dopolnjujejo jesenski jedilniki z glavnimi lokalnimi specialitetami. Zaradi posebnih okoliščin, ki nam niso omogočile organizacije tradicionalne kulinarične tržnice na Jestivalu ali praznovanja prihoda pastirjev z visokogorskih pašnih planin na Frika Festu, smo se znašli drugače. Na kar osmih pohodih bo pohodnike na vrhu na primer pričakala sveža frika, tradicionalna pastirska poslastica. V vseh štirih glavnih turističnih središčih Doline Soče pa bodo vso jesen na voljo posebni meniji pri naših gostincih", pripoveduje Janko Humar, direktor Turizma Doline Soče.

Štirje tedni, štirje kraji, 40 poslastic za pohodnike in gurmane

Povežite lepe razglede z dobrimi okusi, to je recept za jesenski odklop v Dolini Soče, kjer se v tem času veselijo tudi odprtja kanalsko-briškega dela pohodniške poti Juliana Trail. Ena od najlepših daljinskih poti, ki je že doslej na 270 kilometrih razkrivala vse obraze Julijskih Alp in poglede nanje, ne da bi se vzpenjala na vrhove, bo dobila v Dolini Soče svojo 17. in 18. etapo. Edinstven prostor med Alpami in Mediteranom se čuti tudi v vseh dobrotah soške kuhinje. Kot rada poudarja Ana Roš, največja mojstrica soške, slovenske in svetovne kuhinje, letos okronana s kar dvema Michelinovima zvezdicama hkrati, je najlepše v Dolini Soče to, da lahko na vrhu gorskih grebenov v nos ujameš morsko sol.

V Posočju so doma eni od najslastnejših sirov Slovenije, kar dva, kravji sir tolminc in bovški ovčji sir, imata evropsko zaščiteno označbo porekla. Gostinci v Kobaridu, Bovcu, Tolminu in Kanalu stavijo na lokalno hrano in tradicijo. Za jesen od reke do neba so pripravili posebne menije z lokalnimi jedmi.

V Dolini Soče prisegajo na sezonsko in lokalno hrano. Kobariški štruklji so stalnica Jestivala in kobariških jedilnikov. Foto: Jošt Gantar

Kobariški štruklji ali buški krafi, tolminska frika ali kanalski kostanj?

Na kar osmih vodenih pohodih bo kalorije takoj nadomestila sveže pripravljena tolminska frika, v kateri se v pomaščeni ponvi krompir in tolminski sir povežeta v zapečeno pastirsko poslastico. Največ jesenskih menijev, ki jih na koncu posladkajo s kobariškimi štruklji, so pripravili v Kobaridu. Vsak kobariške štruklje pripravlja malo drugače, večinoma pa se v polnjenih testenih žepkih znajde nadev iz orehov, poparjenih z mlekom.

V Tolminu ljubitelje lokalne kulinarike tudi v gostilnah, ne le na pohodih, čakajo jedilniki v znamenju frike. Bovec bo dišal po krompirjevih čompah s skuto in buških krafih. Že poznate to pregrešno sladico iz kuhanega testa, polnjenega z bovškimi hruškami tepkami, ki jih na koncu prelijejo s stopljenim maslom, cimetom in drobtinami? V Kanalu, kjer so v pričakovanju odprtja novih etap poti Juliana Trail, gostinci vabijo s kostanjevimi jedilniki. Kostanj je našel pot tako v testenine kot v nadeve, omake in sladice, seveda pa tudi pečenega in hrustljavega, kot ga imamo jeseni najraje, ne bo manjkalo.

V Dolini Soče vas vse do 18. oktobra čaka 40 pohodniških in gourmet poslastic. Foto: Jošt Gantar/Nea Culpa

Program vodenih pohodov od reke do neba

Pretekli konec tedna so program Od reke do neba začeli prvi pohodi. Prihajajoči konec tedna lahko izkoristite za obisk skrivnostnega staroverskega svetišča Belinov megalitski krog (25. 9.), se udeležite vodenih pohodov po Soški poti (25. in 26. 9.) ali že 26. tradicionalnega pohoda od Breginja do Breškega Jalovca in Brezij. Na svetovni dan turizma (27. 9.) Dolina Soče brezplačno vabi v Tolminska korita z vodenimi ogledi.

Tretji teden sta na sporedu 8. pohod po tematski poti Na svoji zemlji in že 19. hoja po buških stezah (3. 10.). Odpravite se lahko tudi na Pohod po Poti miru do italijanske vojaške kapele na Planici. Zadnji konec tedna Dolina Soče vabi na slapove na Drežniškem (9. 10.) in na odprtje 17. in 18. etape Juliane Trail, izjemne daljinske pohodniške poti okoli Julijskih Alp, ki se ji pridružuje še Kanal (10. in 11. 10.). Dolino Soče lahko raziskujete tudi po svoje. Vabijo vas kilometri označenih poti, primernih tako za začetnike kot izkušene pohodnike. Na poti ne pozabite vključiti razvajanja v gostilnah, na turističnih kmetijah in v planinskih kočah.

Izberite svoje Gurmanske in Pohodniške smeri jeseni. Se vidimo v Dolini Soče!