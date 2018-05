To je prvi slovenski hotel z "nič odpadki" #video

Od 92 do 93 odstotkov pravilno ločenih odpadkov ter zmanjševanje količine smeti in porabe energije, kolikor se le da, so poglavitni ukrepi, ki so Hotel Ribno v slabih dveh letih pripeljali do certifikata Zero Waste. Tovrstni korak v smeri zelenega turizma pa je lahko spodbuda tudi drugim turističnim ponudnikom pri nas.

Hotel Ribno je prvi slovenski hotel, ki je pridobil naziv Zero Waste Hotel. Proces do današnjega stanja ponudnika namestitve, ki s tem prispeva k smernicam zelenega turizma, je trajal slabi dve leti.

Vodstvo gorenjskega hotela se je pri tem povezalo z Ekologi brez meja, ki so nacionalna Zero Waste organizacija za Slovenijo, članica mreže Zero Waste in partnerji podjetja Hotel Rifiuti Zero iz Italije. Ta podeljuje naziv, ki ga je pred kratkim prejel Hotel Ribno.

Letos so se v gorenjskem hotelu lotili tudi zunanje prenove, ki je bila s peskanjem prav tako ekološko naravnana, saj ni nastajal noben odpadek, poudarjajo v turističnem objektu. V zadnjih dveh letih so na poti k načelu Zero Waste uvedli precej trajnostno naravnanih sprememb. Foto: Ana Kovač

Zmanjševanje in ločevanje odpadkov je mogoče

Na pobudo Antonina Esposita iz Hotela Rifiuti Zero so na pot Zero Waste prvi stopili hoteli v Italiji, spodbuda v tej smeri pa je nastala ob zavedanju, da velika količina odpadkov nastaja prav v restavracijah in hotelih, čeprav je njihovo ločevanje in zmanjševanje mogoče. In da to drži, dokazujejo tudi spremembe v Ribnem, ki so jih s sodelovanju z italijanskimi kolegi in Ekologi brez meja dosegli s postopnim uvajanjem izboljšav. Skrbnega ločevanja in zmanjševanja odpadkov ter drugih prijemom v skrbi za okolje so se, kot pravi direktor Hotela Ribno Matija Blažič, lotili, ker je tako prav in mogoče. Foto: Ana Kovač

Tega so se lotili, kot pravi direktor Hotela Ribno Matija Blažič, ker je tako prav. "Ko pogledaš lokacijo, pa ne samo mikrolokacijo Ribno, temveč tudi Bled in širše Slovenijo, se zaveš, da je to treba početi," o pravilnem ločevanju odpadkov in drugem v smeri njihovega zmanjševanja pravi vodja hotela.

Veliko pa pri tem lahko storijo prav turistični ponudniki, saj ima turizem velik vpliv na okolje.

Odprli so marsikatero vrečo

"Biti trajnosten, zelen, krožen ali obdan s kakšnim drugim pridevnikom je vedno bolj v trendu. Hoteli si nalagajo en certifikat za drugim, za katere pogosto zadostuje obrazec, ki ga izpolni nekdo od zaposlenih. Pri konceptu Zero Waste je ta pot veliko daljša, bolj zahtevna, po njej pa se morajo sprehoditi čisto vsi deležniki. /…/ Velja paradigma, da je gost kralj. Gostje so seveda pomembni, ampak za uvajanje takih sprememb moramo na prvo mesto postaviti zaposlene," poudarja Katja Sreš iz Ekologov brez meja.

"V Hotelu Ribno ne boste našli enega samega zaposlenega, ki ne bi bil navdušen nad temi spremembami, kaj šele, da ne bi vedel, kaj je Zero Waste," tudi pravi ekologinja.

Po vsem hotelu so nameščena obvestila, kaj je cilj Zero Waste hotela, temu pa so nato namenjeni tudi koši za ločevanje. Foto: Ana Kovač

Prav to je v pogovoru izpostavil tudi direktor hotela Matija Blažič. "Kar je bilo zame ključno v celotnem procesu, je to, da smo se vsi odločili, da bomo to delali. Že v zgodnji fazi so zaposleni to prepoznali kot kakovost, ne pa kot neko nujo in tako v tem duhu to podajajo tudi gostom."

Za koncept Zero Waste sogovornik tudi pravi, da ni zapleten in da ga je mogoče vpeljati, saj so na ta način živeli že nekdaj, ko ni bilo potrošniške družbe in preobilice stvari kot danes.

Povabilo gostom, da naj prispevajo k zmanjševanju zavržene hrane: Prosim, pomagajte nam zmanjšati zavrženo hrano. Na krožnik si vzemite manj in si pridite iskat še. Hvala! Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ko pravi Katja Sreš iz Ekologov brez meja, je bilo potrebno "veliko srečanj ter prevračanja zabojnikov in analiziranja odpadkov".

Del učnega procesa je bilo tako tudi odpiranje vreč mešanih odpadkov, pojasnjuje Blažič. Spominja se, kako so z italijansko ekipo z Espositom na čelu odprli šest vreč smeti. Z rokavicami so se lotiti njihovega ločevanja. Ko so to opravili, je ostal samo še en majhen kupček mešanih smeti.

Foto: Ana Kovač

"Ko smo začeli, smo imeli zunaj dva zabojnika mešanih odpadkov, ki so ju morali pozimi prazniti enkrat, poleti dvakrat na teden, ker imamo več gostov. Enega za plastiko in enega za papir, ki so ga praznili vsake toliko," razloži direktor hotela. Zdaj je razmerje drugačno.

Za mešane odpadke imajo samo še en velik zabojnik, imajo pa zato veliko plastike, ki je "pridelajo" predvsem gosti. Predvsem azijski turisti, ki si s seboj radi prinesejo pakirano hrano, pove Blažič.

Del ukrepov za naziv Zero Waste Hotel je bila menjava zaves v sobah, kjer so zdaj zatemnitvene, zaradi katerih se poleti, ko jih čez dan zagrnejo, notranji prostor manj segreje. Zaradi tega lahko manj uporabljajo klime, s tem pa posledično porabijo manj energije, pojasni Tjaša Rejc iz Hotela Ribno. Foto: Ana Kovač

Začeli so v kuhinji

Ukrepov so se v Hotelu Ribno najprej lotili v kuhinji, saj je to prostor, kjer v hotelu nastaja največ odpadkov. Namesto v majhnih embalažah zapakirane marmelade in masla so začeli kupovati v velikih pakiranjih, gostom pa to ponujati v steklenih posodah.

"Majhne embalaže prinašajo z vidika hotelirja več težav. Ena takšnih, ki ni povezana s konceptom Zero Waste, je to, da si torbico kakšni radi napolnijo z marmelado. Drugo je, da poskusijo, ne pojejo, potem pa odvržeš hrano in še embalažo," izkušnje posreduje Blažič.

V steklenih posodah ponujajo tudi jogurt in mleko, ki so ju začeli namesto v tetrapaku kupovati neposredno od okoliških kmetov v steklenicah, ki so povratna embalaža.

Sezonsko in lokalno je tako še eno od načel trajnostnega delovanja, ki se ga v Hotelu Ribno, kolikor se le da, držijo.

V sobah, razen v kopalnici za higienske pripomočke, tudi ni več košev za smeti, so pa zato koši za ločevanje na hodniku. Foto: Ana Kovač

Majhni krožniki in reciklirani prtički

Velike krožnike so zamenjali za majhne in goste tako vabijo, da si obroke vzamejo raje večkrat v manjših porcijah, s čimer si prizadevajo za čim manj zavržene hrane. To načelo v jedilnici sporočajo z informacijskimi tablami v šestih jezikih: slovenščini, korejščini, italijanščini, angleščini, nemščini in hrvaščini.

Velike papirnate prtičke so zdaj zamenjali z manjšimi iz recikliranega papirja. Prav tako vode v tem gorenjskem hotelu ne boste dobili v plastenki, temveč ustekleničeno, še raje pa v vrču ali kozarcu iz pipe.

Kar se le da, v hotelu kupujejo od lokalnih dobaviteljev in sezonsko, ne pa izključno, ker to ni mogoče, pravi Matija Blažič. Želja direktorja hotela je, da bi od agrarne skupnosti v najem dobili kos zemlje, kjer bi imeli svoj sadovnjak in polje. Čez čas bi tako lahko naredili tudi lastno blagovno znamko domačih izdelkov. Foto: Ana Kovač

V sobah so zamenjali zavese

"Ko je Antonino prvič prišel v hotelsko sobo, je skočil k oknu in zagrnil zaveso. Ko sem ga vprašal, zakaj je to storil, je rekel, da bo sonce, ko ni gostov, manj segrelo prostor. Tako bo uporaba klime manjša, s tem pa bo manjša poraba energije," primer poda sogovornik.

V hotelskih sobah so tako zamenjali zavese, ki so zdaj močno zatemnitvene in ne prepuščajo svetlobe, kar je zaradi navedenega pomembno za poletni dni.

Del koncepta Zero Waste je tudi Glampinb Ribno, ki spada pod Hotel Ribno. Foto: Ana Kovač

Sobe brez košev

V kopalnicah je tudi poskrbljeno, da voda teče počasi in v manjših curkih, mila so v povratnih dozirnikih in prav tako ne v majhnih embalažah. Razen v kopalnici, namenjeni samo higienskim odpadkov, košev za smeti v sobah ni več. Ti so opremljeni z napisi in fotografijami za pravilno ločevanje ter nameščeni na hodnikih in v drugih skupnih prostorih v hotelu.

Glamping Ribno Foto: Ana Kovač

Komunikacija je izhodišče

"Je pa pri vsem skupaj pomembna komunikacija z gosti. Torej to, zakaj to počnemo in kaj so naši cilji, šele nato sledijo vsi ukrepi," je prepričan hotelir.

"Že pred prihodom k nam je gost prek elektronske pošte obveščen, da smo hotel Zero Waste in kaj to pomeni," dodaja Tjaša Rejc iz Hotela Ribno. Ko prispe, ga ob informacijskih tablah ob vstopu v hotel in na recepciji s tem seznani še osebje, v tej smeri pa ga spodbujajo tudi nadaljnja obvestila. Na primer napis Zero Waste Hotel na tleh dvigala, geslo do WiFi-ja, druge table po objektu in besedila v sobah.

Tako goste prosijo tudi, da brisače uporabijo več kot le enkrat.

Foto: Ana Kovač

Recikliran papir v pisarnah

Med spremembami v Hotelu Ribno je tudi uporaba recikliranega papirja v pisarnah, prej plastične obeske za ključe sob pa so zamenjali leseni. Te je iz bukovih polen naredil kar direktor Blažič sam, saj je to njegov hobi. Tako lahko v nekaterih vitrinah hotela vidimo še druge njegove lesene izdelke.

Za ločevanje odpadkov v glampingu Foto: Ana Kovač

Spodbuda preostalim

Kot pravi ekologinja Katja Sreš, je o vplivih turizma na okolje že veliko napisanega, zasnovane so obsežne strategije, vendar manjkajo konkretni koraki v tej smeri. "Koncept Zero Waste zapolnjuje ta primanjkljaj, pa naj gre za gospodinjstva, hotele ali prireditve. Hotel Ribno je postal zgled za vse preostale ponudnike namestitev, da s praksami, ki jih bomo prej ali slej morali sprejeti vsi, lahko v celoti izboljšamo kakovost svoje storitve, pritegnemo goste in pri tem dolgoročno še prihranimo."

"Želimo si, da na to pot stopi še kakšen drug hotel oz. namestitev." V organizaciji Ekologi brez meja si tako želijo, da se jim v tej smeri z odločnimi in konkretnimi koraki pridružijo še drugi turistični ponudniki.