Kako se lahko znebite svojih odsluženih in nemodnih oblačil

Slovenci naj bi vsako leto v navadne smeti odvrgli kar 14 kilogramov oblačil na osebo, čeprav bi lahko to preprečili na več različnih načinov. Eden od njih je Tekstilnica, projekt, ki reciklira tekstil ter spodbuja izmenjavo kosov, ki lahko nekomu drugemu popestrijo garderobo.

Projekt Tekstilnica deluje od leta 2013 z namenom ozaveščanja javnosti o pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov ter vzpostavitve učinkovitega sistema zbiranja in predelave rabljenega tekstila.

Ljudje namreč še vedno ne vedo, kam z odsluženimi oblačili in kosi, ki morda niso več moderni, kar privede do tega, da jih večina odvrže v navadne smeti. A to je še najmanj ekološko dejanje, zato je zaradi okolja dobro razmisliti o novi življenjski poti oblačil.

Daruje in izmenja lahko vsak

Tekstilnica jim poišče nove možnosti za preživetje, pri čemer se vse začne z zbiralnicami tekstila, obutve in modnih dodatkov. To jim uspeva na zbiralnih akcijah in z zabojniki, v katerih po slovenskih občinah zbirajo tudi hišne tekstilije (posteljnine, rjuhe, pregrinjala, odeje, brisače, prte ...).

Poleg tega organizirajo tudi izmenjave oblačil in različne delavnice, na katerih se sortiranja oblačil lotijo takole:

Lepo ohranjena in modna oblačila namenijo izmenjavi ali pa jih podarijo v dobrodelne namene. Slabše ohranjena ali nemoderna oblačila presortirajo in pripravljajo za nadaljnjo uporabo (namenjeno prodaji). Neuporabna oblačila (popackana, strgana) za zdaj končajo na odlagališču.

Izmenjave oblačil organizirajo enkrat na mesec v Ljubljani na Waldorfski šoli, menja pa lahko vsak, ki prinese oblačila, ki so dobro ohranjena in primerna sezoni, je razložila Helena Nieboer iz Društva Ekologi brez meja, ki je eden od partnerjev projekta.

Foto: Thinkstock

"Oblačila ne smejo biti poškodovana ali umazana, z manjkajočimi gumbi ali nedelujočimi zadrgami. Vsak lahko prinese do 10 kosov oblačil ali modnih dodatkov," je dejala in dodala, da je izmenjava oblačil dobro obiskan dogodek, na katerem se zbere med 70 in 100 obiskovalcev.

To je tudi družabni dogodek, veliko ljudi se med seboj že pozna, saj hodijo tja redno, seveda je brskanje med oblačili ob prijaznem klepetu veliko bolj sproščujoče in prijetno.

Drugi partner projekta je zadruga Dobrote, temu je Tekstilnica omogočila vzpostavitev trajnih in finančno stabilnih zelenih delovnih mest težje zaposljivim osebam. Cilj zadruge Dobrote je namreč finančno stabilno poslovanje v okvirih socialnega podjetništva ter ustvarjanje priložnosti, ki ustvarjajo nova, zelena delovna mesta, je pojasnil vodja zadruge, Lovro Črešnik.

Rabljena oblačila so bolj zaželena, če jih imenujemo vintidž

Nieboerjeva meni, da so Ekologi brez meja v zadnjih letih tudi z organizacijo izmenjav začeli spreminjati miselnost in oblačila iz druge roke niso več tabu tema, ki spominja na revščino. "Vse več je podobnih dogodkov, tudi trgovin z oblačili iz druge roke, ki postajajo že kar trendovske. Še posebej, če namesto termina rabljena oblačila ali oblačila iz druge roke uporabimo magično besedo vintidž."

Za miselnost potrošnikov, da mora biti vse novo, krivi korporacije, ki so prek medijev "počasi, a zanesljivo" vcepile v podzavest nenehno željo po lepi podobi in modnih oblačilih. Obsojanja vredne se ji zdijo znamke, kot je Burberry, ki zažiga presežek svojih oblačil, a poudarja, da to s svojim ravnanjem spodbujamo tudi potrošniki.

Ko bomo premislili, ali moramo res nujno svoj prosti čas zapravljati v nakupovalnih centrih in kupovati stvari, ki jih ne potrebujemo, se bodo tudi oni začeli vesti drugače. Morda se sliši utopično, ampak nekje je treba začeti.

Foto: Thinkstock

Kako ravnati in kupovati bolj pametno?

Predstavnica Društva Ekologi brez meja ob tem še svetuje, kako bolj ekološko ravnati s svojimi oblačili.

Najprej preverimo, kaj imamo v svojih omarah, in kritično precenimo, kaj res potrebujemo in česa ne. Oblačila, ki jih ne potrebujemo več, lahko podarimo raznim dobrodelnim organizacijam, lahko jih podarimo prijateljem in znancem ali pa oddamo v zabojnik za tekstil. Novo garderobo ustvarimo tako, da imamo nekaj res kakovostnih kosov, ki jih lahko kombiniramo na različne načine. Če je blago kakovostno in oblačilo dobro ukrojeno in zašito, bomo vedno videti dobro. Pri nakupu novih oblačil pojdimo najprej pogledat na izmenjavo ali v trgovine z oblačili iz druge roke. Ta oblačila imajo še eno prednost pred novimi - večina kemikalij, s katerimi so tkanine prepojene in ki pronicajo skozi kožo v naše telo, je že spranih. Najbolj ekološko pa bomo ravnali, če se bomo uprli nepremišljenemu nakupovanju: svet je preveč lep, da bi prosti čas zapravljali v trgovinah!

