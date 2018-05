Tjulnji presenetili kopalce na avstralski plaži #video

Skupina tjulnjev je med lovljenjem rib v mestecu Narooma na južni obali Avstralije presenetila kopalce na tamkajšnji plaži. Tjulnji so prek varovalne mreže zaplavali med ljudi, ki so se kopali v plitvi vodi ob obali.

Tjulnji so prišli z bližnjega otoka Montague, kjer živi velika populacija teh morskih sesalcev. Otok je od Naroome oddaljen le slabih deset kilometrov, vožnja do njega z ladjico pa traja približno pol ure. Stalne populacije ni, saj tjulnji skozi leto prihajajo in odhajajo. Na vrhuncu sezone jih na otoku lahko najdete tudi do tisoč, v bolj mirnih mesecih pa le okoli 200.

Najbolj pogosta vrsta tjulnjev v Avstraliji je avstralski kožuhasti tjulenj, ki ga je lahko opaziti, saj se radi gnetejo skupaj in včasih spijo celo drug na drugem. Na otoku najdemo tudi novozelandske kožuhaste tjulnje, ki so v primerjavi s svojimi sorodniki malo manj družabni in se ljudem le redko približajo.

Na plaži je bilo med "tjulenjsko invazijo" veliko ljudi, ki so se prišli osvežit med šolskimi počitnicami, tjulnje in njihov lov pa so spremljali s kriki, smehom in ploskanjem.