Tako bo videti novi park, v katerem bodo uživali Koprčani

Novi park z mediteransko vegetacijo v Kopru, ki so ga pred kratkim začeli graditi, je svoje mesto dobil med Piransko cesto in Semedelsko promenado ter med kanalom Grande in zaledjem mestne tržnice.

Foto: Enota arhitekti

Nova koprska površina na prostem, ki se neposredno navezuje na mestno promenado in morje, ima velike prostorske kvalitete, ob zasnovanem projektu poudarjajo arhitekti iz biroja Enota.

Prednosti nastajajočega parka tako vidijo skozi njegove različne potenciale, med katerimi so vizualno in funkcionalno povezovanje starega mestnega jedra Kopra z njegovimi zaledji. Ob tem je pomembna vloga nastajajoče zunanje javne površine kot kraja za krepitev raznoterih prostočasnih aktivnosti prebivalcev.

Foto: Enota arhitekti

"V skladu z napovedmi, da bo morje ob promenadi postajalo vse čistejše, se ob tem poraja misel, da utegne vzdolž promenade nastati tudi nova mestna plaža," o razvoju prostora in njegovih programov razmišljajo v biroju Enota. A mestne plaže niso zgolj območja, kjer se ljudje kopajo, temveč so te lahko tudi najpomembnejši družabni prostori.

Nove priložnosti za mestne programe

Tudi nočni dogodki, kot na primer koncerti, so mestni program, ki svoj prostor bolj nemoteče kot v starem poseljenem urbanem jedru najdejo na tem koprskem območju.

Foto: Enota arhitekti

In čeprav novi park ob Semedelski promenadi predstavlja le manjši del širšega mestnega območja, pa lahko njegova zasnova služi kot prototip za njegovo nadaljnjo ureditev, so ob začetku njegove gradnje zapisali v Enoti.

Foto: Enota arhitekti

Sproščeno oblikovani

Osnovni gradniki nove zelene mestne površine so sproščeno oblikovani, monolitni, valoviti urbani elementi. "Njihova kontrolirana postavitev v prostor v kombinaciji s poudarjeno topografijo zelenih površin mehko deli celotno površino parka na posamezne introvertirane programske otoke."

Foto: Enota arhitekti

Tako oblikovanje dosledno sledi različnim predvidenim programom. Večji mir, odmaknjenost in intimo bo tako ponudil del, ki je opredeljen z višjimi elementi, ki predstavljajo zaščito pred pogledi in hrupom okolice. Spet drugje pa so poteze v prostoru nižje in tako omogočajo stik med različnimi vsebinskimi prostorskimi polji.

Foto: Enota arhitekti

Organsko oblikovani urbani elementi pa tvorijo tribune za gledalce, poligon za otroke, plezalne stene, zaledje obalnega bara, koncertno pristanišče, otroško igrišče, bralni kotiček, letni kino, razgledno točko in drugo.

Foto: Enota arhitekti

Zaradi bližine morja bodo v parku tudi vodni elementi, kot so manjše jezero, talni pršilci, gejzir, parabolni vodni curek in vodna ploščad.

Foto: Enota arhitekti

Vse skupaj pa bo spodbujalo k aktivni uporabi prostora in hkrati pomenilo tudi širjenje plaže v notranjost parka. Prav tako bodo v različnih delih parka njegove vsebine določili s svojimi praksami tudi uporabniki sami. Tlakovane površine bodo tako lahko na primer zagotavljale prostor različnim igram na prostem.

Ob sugestijah načrtovalcev parka je njegova struktura tako še vedno fleksibilna in odprta za soustvarjanje njegovih vsebin.