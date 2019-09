Slikovita savinjska občina, prijazna do beguncev #video

Danes boste v rubriki Na vasi v oddaji Planet 18 z novinarko Suzano Kozel in snemalcem Rokom Tajnikarjem odkrivali Nazarje, zaposlitveno meko Zgornje Savinjske doline in kraj, kjer skorajda ne potrebujete avtomobila. Do šole, službe in zdravnika, ne nazadnje pa tudi na kakšen opravek na občini se lahko odpravite peš - ekološko, pa še prijazno do denarnice.

Suzana Kozel z Matejem Pečovnikom, županom občine Nazarje

Občina Nazarje se lahko pohvali z brezplačnim šolstvom v pravem pomenu besede. V šoli vse leto zbirajo papir, zamaške, enkrat letno pripravijo celo dobrodelni koncert, izkupiček pa namenijo plačilu obšolskih dejavnosti. Od tod prihajajo tudi najboljši pevci. Zadnjih deset let je osnovnošolski pevski zbor, ki ga vodi zagnana učiteljica glasbe in zborovodkinja, med najboljšimi v državi, zlata priznanja pa brez težav pobirajo tudi v tujini. In če je pred desetimi leti v zboru pelo dvanajst učencev, danes poje že polovica šole.

Nazarje veliko ponujajo tudi obiskovalcem. Tiste, ki si želijo odpočiti od mestnega hrupa, za tristo let stare zidove vabi veličastni frančiškanski samostan, kjer lahko konec tedna preživite sami s sabo oziroma v tišini.

O gostoljubnosti kraja priča še ena gesta: že med prvo svetovno vojno so brez zadržkov in strahu medse sprejeli begunce. Ti so s seboj prinesli tudi znanje, na katerem je takrat zrasla uspešna čevljarska dejavnost. Zdaj pa imajo tudi sodobnega Robina Hooda, ki ga boste v rubriki Na vasi v Planet 18 spoznali med javljanjem v živo iz Nazarij.

