Se odpravljate na dopust? Poskrbite, da bo brezskrben!

Ob vsem stresu, ki ga doživljate že vse od začetka izbruha koronavirusa, se tudi vi dopusta mogoče veselite bolj kot kadarkoli. Nekateri se boste na zasluženo pot odpravili z avtomobilom, drugi z letalom – ne glede na to, kako boste prišli do destinacije zasluženega počitka, pa pred odhodom poskrbite, da boste imeli pomoč vedno na dosegu roke.

Prestop meje danes ni več tako preprost, kot je bil. Pred potovanjem morate preveriti pogoje za vstop v določeno državo, opraviti test ali pridobiti zeleno potrdilo in kaj lahko se zgodi, da pozabite na osnove, kakršna je zavarovanje potovanj v tujino.

Vse lahko uredite digitalno

Dobra novica je, da so zavarovanja potovanj v tujino ena od najbolj preprostih zavarovanj, ki jih lahko sklenete prek spleta. Še lažje bo, če to uredite s pomočjo digitalne poslovalnice i.triglav, ki jo lahko uporabljate tudi kot aplikacijo na svojem pametnem telefonu. Omogoča vam preprosto sklepanje zavarovanj, kjerkoli že ste.

Z digitalno poslovalnico i.triglav lahko upravljate in pregledujete svoje zavarovalne police ter imate nadzor nad plačili zavarovalnih premij. Opravite informativni izračun varčevanja in si zagotovite popoln pregled nad svojimi naložbami. Brez obiska poslovalnice lahko prijavite škodo za katerokoli zavarovanje in dostopate do informacij glede svojega bonitetnega programa Triglav komplet.

Če se kaj zgodi, je dobro imeti vsaj eno skrb manj

Dejstvo je, da ni vse v vaših rokah. Težko je predvideti in se izogniti okvari avtomobila, vozniku, ki svoj avto nasloni na vašega, ali bolezni v tujini. A ko se take nepredvidene stvari zgodijo, je lahko lažje in enostavneje z digitalno poslovalnico i.triglav, kjer lahko zavarovanci Zavarovalnice Triglav škodo prijavite in spremljate tudi stanje škodnih zahtevkov.

Prijavo škode lahko v digitalni poslovalnici i.triglav opravite v nekaj minutah.

Pred dopustom se registrirajte v digitalno poslovalnico i.triglav

Na seznam opravil pred dopustom dodajte še preprosto registracijo v digitalni poslovalnici. Vzela vam bo malo časa, omogočila pa veliko brezskrbnih trenutkov.

Registrirajte se in izberite enega od treh načinov za avtentikacijo uporabniškega računa.