Ryanair prihaja v Zagreb, od tam bo mogoče leteti v 12 mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po večmesečnih govoricah, da bo irski Ryanair začel ponujati lete iz Zagreba, so se te danes potrdile. Nizkocenovnik je med svoje letalske baze dodal Zagreb, s prvimi leti pa začnejo že 4. julija, ko odprejo linijo Zagreb-Bruselj, navaja spletni portal CroatianAviation.

Od septembra bo iz Zagreba mogoče leteti tudi v Rim, London, Pariz, Dortmund, Frankfurt, Karlsruhe, Memmingen, Milano, Podgorico, Oslo in Göteborg. Cene povratnih vozovnic naj bi bile od 30 evrov naprej.

Foto: Reuters

Ryanair je do zdaj že ponujal lete na Hrvaško, z več evropskimi destinacijami je povezoval Pulj, Reko (letališče na Krku), Zadar, Split in Dubrovnik, a ta letališča niso bila Ryanairove baze, letalske linije pa so obratovale le v visoki turistični sezoni.

Zagrebško letališče se je sicer o sodelovanju pogajalo še z dvema nizkocenovnima letalskima prevoznikoma, madžarskim WizzAirom in nemškim Eurowingsom, a dogovora za zdaj še niso dosegli, še piše portal CroatianAviation.

Preberite še: