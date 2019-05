Rezervirajte si spomladanski oddih na Hrvaškem po ugodnih cenah

Oglasno sporočilo

Blago sredozemsko podnebje, kristalno čisto morje in izjemne naravne lepote so le trije od številnih razlogov, zakaj bi morali obiskati hrvaški otok Lošinj, ki vsako leto privablja vse več turistov.

Z blagim sredozemskim podnebjem z več kot 2.600 sončnimi urami na leto ter nadpovprečno čistim morjem in zrakom, obogatenim z vonjem več kot 1.200 vrst otoških rastlin, je hrvaški otok Lošinj edinstvena lokacija na Jadranu. Zaradi vseh teh danosti je Lošinj konec 19. stoletja postal osrednje mesto za oddih avstro-ogrskih aristokratov, svoj sloves podnebnega zdravilišča pa upravičuje še danes.

Morski valovi udarjajo ob razčlenjeno obalo hrvaškega otoka in tako nastaja aerosol, bogat z različnimi minerali. Takšen zrak, poln aerosolov, je prežet z vonji aromatičnih in zdravilnih rastlin, ki rastejo na otoku, s čimer se ustvarja zdravilna simfonija dišav, ki ugodno vpliva na zdravje ljudi. Odvisno od letnega časa se na otoku vitalnosti, kot mnogi imenujejo Lošinj, širijo vonji citrusov, sivke, borovcev ali rožmarina.

Ta sinergija z naravo in stoletna tradicija Lošinja kot podnebnega zdravilišča sta združeni v edinstvenem hotelu v Velem Lošinju – Vitality Hotel Punta. Vitality Hotel Punta lahko opišemo z eno besedo – vitalnost. Koncept oddiha v tem hotelu s štirimi zvezdicami je zasnovan tako, da je vse podrejeno sprostitvi, duševnemu in telesnemu počitku ter revitalizaciji. Pravi primer tega je hotel Vitality Center & Spa, kjer so fitnes ter tretmaji za lepoto in zdravje namenjeni popolni sprostitvi in regeneraciji duha in telesa ter strokovnemu svetovanju o zdravju.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Vitality Center & Spa se razteza na 2.750 kvadratnih metrih in je eden največjih spa centrov v tem delu Jadrana. Gostje, ki se odločijo za pomladni oddih v hotelu Punta, lahko izkoristijo savno, uživajo v edinstvenem območju za sprostitev, notranjem in zunanjem bazenu z morsko vodo ter vadijo v fitnes centru z najsodobnejšo opremo Technogym ali v fitnesu na prostem. Na voljo so skupinske vadbe Health & Fitness, in sicer po dnevnem razporedu dejavnosti, ki vključujejo programa vadbe LES MILLS™ Bodypump in CXWORX, skupinske dihalne vaje, pohodništvo ali nordijsko hojo, vadbo TRX in individualne vadbene programe z osebnim trenerjem. Z ekskluzivnimi vsebinami Vitality Center & Spa lahko gostje hotela Punta uživajo v 50-metrskem prelivnem bazenu z morsko vodo, ki ponuja čudovit razgled.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Poleg tega je Vitality Hotel Punta tudi prvi certificirani brezglutenski in protialergijski hotel na Hrvaškem, kar dokazuje, da je skrb za zdravje in potrebe gostov vedno na prvem mestu. Hotel Punta svojim gostom ponuja pravi naravni wellness v okviru programa pljučne rehabilitacije Re-Spiro, ki so ga razvili strokovnjaki Vitality Hotela Punta v sodelovanju z vodilnimi hrvaškimi pulmologi.

